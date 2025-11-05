Escolas municipais de Anápolis recebem mais de R$ 1 milhão do Programa de Autonomia Financeira

5 de novembro de 2025
estudante anapolis

Verba chega como um importante benefício para as instituições, que poderão investir em atividades voltadas ao desenvolvimento dos alunos, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino na rede municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A educação de Anápolis ganhou um reforço com o recebimento de uma nova parcela do Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional (PAFIE). O recurso, no valor de mais de R$1 milhão, foi liberado pela Prefeitura na última semana e foi distribuído entre as unidades de ensino de acordo com a quantidade de estudantes.

O PAFIE é um programa que garante autonomia financeira às instituições de educação. Com ele, os gestores escolares identificam as principais necessidades e destinam o recurso conforme as demandas locais, como a compra de ⁠livros, materiais pedagógicos, didáticos, eletrônicos e pequenos reparos estruturais.

Neste ano, o município já recebeu duas liberações do programa. Neste semestre, o diferencial será a economia dos recursos, que não precisarão mais ser utilizados para itens de cozinha, despesas que anteriormente faziam parte dos gastos das escolas e que agora estão incluídas no programa Merenda Nota 10.

⁠De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a verba chega como um importante benefício para as instituições, que poderão investir em atividades voltadas ao desenvolvimento dos alunos, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino na rede municipal.

Tags:

Veja também

maria ponto

Teatro Municipal recebe apresentação de Maria Ponto nesta edição da Quarta Cultural

5 de novembro de 2025
corrida de rua

7ª etapa do Circuito Anapolino abre inscrições nesta quarta-feira (5)

5 de novembro de 2025
natal do bem

Natal do Bem começa a entregar os presentes

5 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

maria ponto

Teatro Municipal recebe apresentação de Maria Ponto nesta edição da Quarta Cultural

5 de novembro de 2025
corrida de rua

7ª etapa do Circuito Anapolino abre inscrições nesta quarta-feira (5)

5 de novembro de 2025
natal do bem

Natal do Bem começa a entregar os presentes

5 de novembro de 2025
estudante anapolis

Escolas municipais de Anápolis recebem mais de R$ 1 milhão do Programa de Autonomia Financeira

5 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

5 de novembro de 2025