Escolas municipais de Anápolis recebem mais de R$ 1 milhão do Programa de Autonomia Financeira

Verba chega como um importante benefício para as instituições, que poderão investir em atividades voltadas ao desenvolvimento dos alunos, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino na rede municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O PAFIE é um programa que garante autonomia financeira às instituições de educação. Com ele, os gestores escolares identificam as principais necessidades e destinam o recurso conforme as demandas locais, como a compra de ⁠livros, materiais pedagógicos, didáticos, eletrônicos e pequenos reparos estruturais.

Neste ano, o município já recebeu duas liberações do programa. Neste semestre, o diferencial será a economia dos recursos, que não precisarão mais ser utilizados para itens de cozinha, despesas que anteriormente faziam parte dos gastos das escolas e que agora estão incluídas no programa Merenda Nota 10.

⁠De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a verba chega como um importante benefício para as instituições, que poderão investir em atividades voltadas ao desenvolvimento dos alunos, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino na rede municipal.