Natal do Bem começa a entregar os presentes

Caiado e Gracinha em cerimônia de entrega dos brinquedos às prefeituras: 665 mil serão distribuídos às crianças carentes de Goiás (Foto: André Saddi, Wesley Costa e Diego Canedo)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, realizaram, nesta quarta-feira (5/11), em Aparecida de Goiânia, o início da entrega de 665 mil brinquedos às 246 prefeituras goianas. A ação marca o início da Campanha Natal do Bem 2025.

“É o espírito natalino que já começa a tomar conta de todos nós. Este é o momento de levá-lo a todos os 246 municípios, dentro de uma organização muito bem-feita. Para nós, o maior tesouro que temos são as crianças. Com aquela energia, aquele brilho nos olhos no momento que chega o período de Natal. E a partir do dia 14 de novembro, vamos começar o mais belo e também gratuito Natal do Brasil”, celebrou o governador.

Os itens serão repassados às crianças em situação de vulnerabilidade social, tanto na capital quanto no interior do estado. Caiado analisou a iniciativa do ponto de vista social.

“Você provoca uma discriminação quando uma criança fica vendo o coleguinha com um brinquedo com um padrão de excelência e ela não tem aquilo. Cria um sentimento de tristeza. O que nós fazemos é poder dar a todas as crianças do Estado de Goiás essa dignidade”, afirmou.

Gracinha destacou o significado especial da data, que considera ser a parte mais bonita das ações do Goiás Social.

“É o dia que a gente vê o amor sair do papel e chegar até aqui em forma de brinquedo, de sorriso no rosto de cada criança. Somos apaixonados pelo Natal, e as crianças de todo o estado de Goiás merecem viver essa magia”, afirmou a primeira-dama. “A gente só consegue fazer isso junto com os prefeitos e as primeiras-damas dos 246 municípios, que são parceiros para que essa magia de Natal chegue aos quatro cantos do estado de Goiás”, acrescentou.

Presentes

De 2019 a 2024, o Governo de Goiás já realizou a distribuição de mais de 3,2 milhões de brinquedos, com R$ 72 milhões investidos na compra dos presentes. Em 2025, o investimento total com a aquisição é de R$ 26,8 milhões.

“É mais um investimento que visa dar mais alegria num momento especial. O Natal é uma ocasião em que as famílias se reúnem, que as crianças vivem de forma muito lúdica esse momento”, salientou o vice-governador Daniel Vilela.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, destacou o rigor de qualidade a que os itens são submetidos. “O empenho é para que todos que mais precisam recebam o melhor das mãos do Governo do Estado”, ressaltou.

Brinquedos

Dentre os itens selecionados, estão bonecas, que cantam e enrubescem a bochecha; carrinhos em versão caminhão que se transforma em patrola, para que um único brinquedo seja, na verdade, aproveitado como dois; bolas de futebol e vôlei tradicionais; e kits de panelinha com peças que montam uma cozinha completa para as brincadeiras do dia a dia.

A grande novidade do ano é a edição do Jogo Imobiliário personalizada com pontos turísticos de Goiás, levando os pequenos a aprenderem sobre o estado enquanto se divertem.

“Não tem um gesto maior de amor do que doar um presente para uma criança carente, que muitas vezes o pai e a mãe não têm condição de fazer. Só quem gosta de gente, quem ama, quem cuida e tem respeito para com as pessoas, com as famílias e com o poder público faz isso”, reconheceu o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela.

“São brinquedos de qualidade, que vão transformar a vida dessas crianças, mas que os pais não teriam condições de comprar e nós, prefeitos, não teríamos condições de bancar”, observou o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e prefeito de Hidrolândia, José Délio Júnior, que falou em nome dos gestores municipais.

Natal do Bem

Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Goiás Social, o Natal do Bem é a maior festa natalina gratuita do Brasil. O evento será realizado de 14 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com funcionamento de terça a domingo, das 18h às 23h.

A expectativa é superar os 1,5 milhão de público do ano anterior, alcançando a marca de 1,8 milhão de visitantes.

Já a tradicional entrega dos presentes na capital será realizada no Ginásio Goiânia Arena, no dia 7 de dezembro, a partir das 8h. Serão distribuídos 20 mil brinquedos para crianças de diferentes faixas etárias.

A festa contará com a presença do Papai e da Mamãe Noel, apresentações culturais e a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de sorteios de bicicletas doadas por parceiros da OVG e do Goiás Social.

Nos outros 245 municípios do estado, a distribuição às crianças em vulnerabilidade é realizada em parceria com as prefeituras, que retiram os brinquedos no Centro de Distribuição da OVG, em Aparecida de Goiânia.