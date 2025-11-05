7ª etapa do Circuito Anapolino abre inscrições nesta quarta-feira (5)

5 de novembro de 2025
corrida de rua

Corrida será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para a 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam nesta quarta-feira (5), a partir das 14h, no site brasilcorrida.com.br. Nesta etapa, os atletas receberão a medalha com a letra “I”, que dá sequência à formação do nome “ANÁPOLIS”, tema da edição deste ano.

Ao todo, serão disponibilizadas seis mil vagas, e as inscrições são gratuitas. O processo será encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas.

A corrida será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul.

O evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Esporte, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e valorizar os atletas locais.

