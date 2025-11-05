7ª etapa do Circuito Anapolino abre inscrições nesta quarta-feira (5)

Corrida será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, serão disponibilizadas seis mil vagas, e as inscrições são gratuitas. O processo será encerrado assim que todas as vagas forem preenchidas.

A corrida será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul.

O evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Esporte, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e valorizar os atletas locais.