Teatro Municipal recebe apresentação de Maria Ponto nesta edição da Quarta Cultural

A cantora, compositora e empresária Maria Ponto é um exemplo do talento e da criatividade que nascem em Anápolis. Aos 20 anos, a artista já acumula sete anos de atuação no mercado musical, período em que vem se destacando pela voz marcante, pela presença de palco envolvente e pelo profissionalismo que encantam o público.

Com uma trajetória construída sobre dedicação e amor à música, Maria participou de diversos projetos e apresentações que contribuíram para seu crescimento artístico. Entre os destaques de sua carreira está a live do projeto global “Sofar Sounds”, além do reconhecimento internacional obtido em matérias publicadas no YouTube, que reforçam sua projeção além das fronteiras locais.

Como de costume, o evento também contará com feira cultural e praça gastronômica na parte externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.