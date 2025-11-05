Teatro Municipal recebe apresentação de Maria Ponto nesta edição da Quarta Cultural

5 de novembro de 2025
maria ponto

Como de costume, o evento também contará com feira cultural e praça gastronômica na parte externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove na próxima quarta-feira (05), a partir das 19h, mais uma edição da Quarta Cultural, no Teatro Municipal. A atração da noite será a apresentação musical da cantora Maria Ponto, com o show “Tudo em Banho Maria”.

A cantora, compositora e empresária Maria Ponto é um exemplo do talento e da criatividade que nascem em Anápolis. Aos 20 anos, a artista já acumula sete anos de atuação no mercado musical, período em que vem se destacando pela voz marcante, pela presença de palco envolvente e pelo profissionalismo que encantam o público.

Com uma trajetória construída sobre dedicação e amor à música, Maria participou de diversos projetos e apresentações que contribuíram para seu crescimento artístico. Entre os destaques de sua carreira está a live do projeto global “Sofar Sounds”, além do reconhecimento internacional obtido em matérias publicadas no YouTube, que reforçam sua projeção além das fronteiras locais.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.

