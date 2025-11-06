Última chance: contribuintes têm até sexta-feira (7) para negociar dívidas municipais pelo programa Fique em Dia em Anápolis

6 de novembro de 2025
anapolis aerea

Iniciativa, que integra o Refis 2025, não terá mais prorrogação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os contribuintes anapolinos com dívidas tributárias ou relacionadas a multas municipais têm até esta sexta-feira (7) para negociar as pendências por meio do programa Fique em Dia. A iniciativa, que integra o Refis 2025, não terá mais prorrogação. Os contribuintes podem aproveitar condições especiais de regularização com descontos de até 100% em juros e multas.

Outro benefício é a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes. Pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas podem aderir ao programa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Economia, o programa tem como objetivo oferecer condições facilitadas para que contribuintes regularizem pendências como IPTU, ISSQN, multas formais ou de ofício e demais multas municipais.

Atendimento online

O atendimento virtual é realizado pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo WhatsApp (62) 98551-6888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com atendimento direto de servidores da Prefeitura.

Atendimento presencial

O atendimento presencial acontece no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Durante o atendimento, o contribuinte recebe o boleto para pagamento. A adesão só é confirmada após a quitação e, no caso de parcelamento, é obrigatório pagar a primeira parcela para garantir a inclusão no programa. Somente após esse pagamento serão liberados os boletos das demais parcelas.

Condições de desconto e parcelamento

IPTU + Taxas de Imóveis/Propriedades

  • À vista → 100% de desconto
  • 2 a 6 parcelas → 95% de desconto
  • 7 a 20 parcelas → 90% de desconto
  • 21 a 40 parcelas → 80% de desconto
  • 41 a 60 parcelas → 70% de desconto

ISSQN

  • À vista → 100% de desconto
  • 2 a 6 parcelas → 90% de desconto
  • 7 a 16 parcelas → 80% de desconto

Multas formais ou de ofício

  • À vista → 50% de desconto

Multas do Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras

  • À vista → 50% de desconto
