Vereador Rimet Jules representará a Câmara Municipal e a cidade de Anápolis na COP30, em Belém

Parlamentar participa da conferência como presidente da Comissão de Meio Ambiente e integrará a zona das delegações oficiais

O vereador Rimet Jules (PT) foi indicado pela Câmara Municipal para representar o Poder Legislativo e a cidade de Anápolis na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA) na próxima semana. A participação ocorre por meio da Comissão de Meio Ambiente, da qual o parlamentar é presidente.

A COP30 reunirá chefes de Estado, representantes de governos, pesquisadores e organizações internacionais para debater soluções globais de enfrentamento à crise climática. Rimet Jules integrará a zona das delegações oficiais (Blue Zone), espaço de negociações e debates estratégicos que influenciam diretamente políticas ambientais de médio e longo prazo.

Para o vereador, levar a voz de Anápolis a um dos principais fóruns ambientais do mundo é motivo de honra e responsabilidade. “É fundamental discutir o meio ambiente e a Amazônia no Brasil. Esses debates interferem diretamente nas próximas gerações. Representar a Câmara e a nossa cidade na COP30 é uma grande honra e uma oportunidade de contribuir para políticas públicas sustentáveis”, destacou.

Durante a conferência, o parlamentar acompanhará painéis sobre economia verde, transição energética, justiça climática, preservação da Amazônia e adaptação às mudanças climáticas — temas que dialogam com projetos e iniciativas desenvolvidas em Anápolis, como ampliação de áreas verdes, proteção de nascentes e ações de educação ambiental.

A presença de Rimet Jules na COP30 também abre portas para novas parcerias entre Anápolis e instituições nacionais e internacionais voltadas à sustentabilidade, fortalecendo iniciativas locais que unam desenvolvimento urbano, inovação e proteção ambiental.

A COP30 ocorrerá em um cenário global de urgência climática, no qual cidades e governos são chamados a acelerar compromissos de redução de emissões e ampliar medidas de mitigação e adaptação. Para Anápolis, a participação inédita do Legislativo no evento simboliza, segundo o vereador, “um passo importante para integrar o município às pautas ambientais globais e trazer soluções para a realidade local”.