Quando procurar a UBS e quando ir ao CEO: saiba onde buscar atendimento odontológico em Anápolis

Fluxo organizado de atendimento odontológico garante cuidado adequado em cada serviço da rede municipal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O primeiro ponto de entrada é sempre a Atenção Primária à Saúde (APS), por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

É nas UBS que o cidadão deve procurar atendimento para a maioria das situações relacionadas à saúde bucal, pois são realizados acolhimento, consultas, tratamentos e atendimentos de urgência.

Entre os procedimentos oferecidos estão o manejo de dor, restaurações simples, extrações de dentes, curativos endodônticos, profilaxia, controle de biofilme bacteriano e raspagem supragengival.

Anápolis também conta com um Pronto Atendimento Odontológico 24 horas, voltado para situações de urgência. Nesses casos, o paciente pode procurar o serviço diretamente, sem agendamento.

São atendidos casos de dor aguda, traumas, abscessos e infecções. Os procedimentos incluem controle de inflamações, extrações de urgência, curativos temporários e prescrição de medicamentos.

Somente quando o caso exige acompanhamento mais especializado o paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Esse encaminhamento ocorre exclusivamente por meio da regulação municipal, após avaliação na UBS ou no Pronto Atendimento Odontológico. O CEO não realiza atendimentos por demanda espontânea.

E o que o CEO faz?

O Centro de Especialidades Odontológicas é destinado aos tratamentos que exigem maior complexidade, como cirurgias bucomaxilofaciais (exodontias complexas, frenectomias, biópsias e remoção de cistos), endodontia (tratamento de canal), periodontia (cirurgias e lesões periodontais), odontopediatria especializada e atendimento a pacientes com necessidades especiais, incluindo procedimentos sob anestesia geral ou sedação. O serviço também realiza confecção de próteses dentárias.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Ordan, esse fluxo é pensado para garantir organização do serviço e também para atender a todos que precisam.

“O atendimento na UBS deve ser sempre o primeiro passo, pois ali, além de ser mais próximo e acessível aos pacientes, também é possível resolver a maior parte das demandas e identificar corretamente os casos que precisam de acompanhamento no CEO”, explicou.