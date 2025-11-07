Caiado recebe forças de segurança de 21 estados

Durante o fórum nacional, governador Ronaldo Caiado destacou importância da segurança pública para garantia de governabilidade (Foto: Wesley Costa)

Representantes das forças de segurança de 21 estados estão em Goiânia, nesta sexta-feira (07/11), para o 1° Fórum Militar Nacional de Policiamento Especializado, promovido pelo Governo de Goiás. Anfitrião do evento, o governador Ronaldo Caiado deu as boas-vindas a cerca de 100 policiais e destacou a importância da troca de experiências para garantir mais eficiência no combate ao crime.

“Essa integração em todo território nacional dá maior competitividade, capacidade e mobilidade às tropas”, destacou.

Caiado lembrou da prioridade que deu à segurança pública quando assumiu o Estado, em 2019, e como essa estratégia refletiu positivamente em todas as outras áreas de governo.

“A governabilidade se dá no momento em que temos a segurança garantida à população”, continuou. “Temos que reconhecer o trabalho diário da polícia, a eficiência, a presença física junto à população”, disse o governador, que estava acompanhado da primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado.

1° Fórum Militar Nacional de Policiamento Especializado

Realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), o objetivo do evento é compartilhar o conhecimento das polícias de todo Brasil em operações de choque, aéreas, especiais, rurais, de divisas e patrulhamento tático especializado. Para Caiado, esse fórum promovido por Goiás visa criar estratégias para salvar o Brasil da criminalidade.

“O Estado do crime não pode ser maior do que o Estado Democrático de Direito, ele não pode existir. Não é concessão. O estado do crime não pode existir”, sublinhou o governador. “O Estado do crime não pode ser maior do que o Estado Democrático de Direito”, afirma Caiado (Foto: Wesley Costa)

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que a troca de experiência proposta no fórum “não quer dizer que uma unidade especializada é melhor que a outra, mas Goiás tem muito a oferecer”. Na sequência, o titular da pasta destacou o desempenho da polícia goiana sob comando de Caiado.

“Foram mais sete anos de reduções consecutivas dos índices criminais que são auferidos, inclusive, pelo Ministério da Justiça”, pontuou. Neste período, “foram quase R$ 17 bilhões de investimentos” na área.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Marcelo Granja, a proposta do fórum é discutir o aprimoramento da ação policial no combate ao crime, com parcerias e uso de técnica e tática. Ele também fez críticas à PEC da Segurança Pública, que propõe concentrar no governo federal as competências da área.

“Queremos alcançar o objetivo comum, que é mostrar a força das polícias militares do Brasil. Que elas devem ficar sob coordenação dos governadores dos estados”, enfatizou.

Durante a estadia em Goiânia para participar do fórum, o comandante-geral da PM de Rondônia Regis Wellington Braguin Silvério visitou algumas instalações goianas de segurança, entre elas o Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, e afirmou estar admirado com a ordem, limpeza e com o trabalho de ressocialização.