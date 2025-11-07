Campanha antirrábica oferece vacinação gratuita para cães e gatos em quatro pontos de Anápolis

Vacina é indicada para cães e gatos acima de três meses e deve ser aplicada uma vez ao ano para garantir proteção ao animal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A vacina está disponível na Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), localizada na Avenida Belo Horizonte, s/n, lote 29, bairro Santo André, das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

O imunizante também pode ser encontrado nas clínicas veterinárias das seguintes instituições:

-UniEvangélica (de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h);

-Faculdade Anhanguera (de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h);

-Faculdade Fama (de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h).

Saiba mais sobre a doença

A vacina é indicada para cães e gatos acima de três meses e deve ser aplicada uma vez ao ano para garantir proteção ao animal.

A raiva é uma doença causada por vírus que também acomete os humanos, transmitida pelo contato com a saliva por mordidas, aranhuras do animal doente. O vírus ataca o sistema nervoso central, o aparecimento dos sintomas é marcado por febre, mal-estar, dor no local da mordida, ansiedade, irritabilidade levando a morte.

De acordo com a Gerência de Zoonoses, a vacinação contra a raiva é essencial para a prevenção da doença. Por isso, é importante que os tutores mantenham a imunização dos animais em dia, garantindo o cuidado e a saúde de todos.