Sala do Empreendedor auxilia gratuitamente abertura de novas empresas em Anápolis

7 de novembro de 2025
sala do empreendedor

Iniciativa da Prefeitura facilita o processo de formalização e incentiva o empreendedorismo em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A formalização de um negócio por meio do registro como Microempreendedor Individual (MEI) valoriza o empreendimento e possibilita um maior crescimento nas vendas. Em Anápolis, a abertura do MEI pode ser feita de forma simples em uma das duas unidades da Sala do Empreendedor.

O serviço é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, com apoio do Sebrae.

Sala do Empreendedor

A primeira unidade está localizada no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), localizado na Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, nº 1350, no bairro Jundiaí.

A segunda unidade está localizada na Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, localizada no antigo centro administrativo na Av. Brasil Norte, 200, no Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, o auxílio oferecido pela equipe da Sala do Empreendedor garante segurança às pessoas que desejam abrir o próprio negócio. Além disso, os interessados podem receber orientações que fazem diferença no desenvolvimento da empresa.

Atendimento online

Os interessados podem enviar uma mensagem para o Zap da Prefeitura, pelo número (62) 98551-6888. Em seguida, devem escolher a opção de serviço “MEI 💼” e, depois, selecionar “Portal do Empreendedor e MEI”.

Após esse contato inicial, o cidadão será encaminhado a um atendente da Sala do Empreendedor, que fará as principais orientações sobre o cadastro.

Na sequência, os empreendedores podem comparecer presencialmente em uma das Salas do Empreendedor. É importante levar documentos pessoais e comprovante de endereço.

No local, os atendentes auxiliam na abertura do MEI e oferecem orientações que podem contribuir para o crescimento do negócio.

