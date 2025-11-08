Contas da Saneago podem ser pagas via Pix

O Pix Saneago é a maneira mais rápida e prática de manter a conta de água em dia. O pagamento pode ser feito pelo app de qualquer banco, sem filas e sem papel. Além de ser sustentável, é também uma opção segura e imediata.

A baixa do débito ocorre instantaneamente. Isso acelera a religação da água para quem teve o serviço cortado. Outras formas de pagamento podem demorar até 24 horas para processar a baixa.

Como pagar a conta da Saneago com Pix

Pagar a fatura da Saneago com Pix é simples e rápido. Basta seguir dois passos:

Abra o aplicativo do seu banco; Acesse a seção “Pix” e leia o QR Code da sua fatura.

Também é possível pagar por Pix usando o QR Code presente em outros documentos da Saneago, como segundas vias, parcelamentos e AVTOs.

Dica de segurança: sempre gere a segunda via da conta no app ou site oficial da Saneago.

Outras formas de pagamento continuam disponíveis

Além do Pix, os clientes ainda podem pagar à vista por débito em conta, casas lotéricas, agências ou correspondentes bancários. Também há opção de parcelar a fatura com cartão de crédito, pelo aplicativo PicPay ou nas unidades do Vapt Vupt.

O pagamento das contas é essencial para que a Saneago continue investindo e mantendo os sistemas em funcionamento.