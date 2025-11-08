Governo de Goiás divulga Moto GP 2026 na Fórmula 1

Governo de Goiás monta estande em Interlagos durante fim de semana de GP do Brasil de Fórmula 1 para divulgar Moto GP 2026 que será realizado em Goiânia (Foto: Secretaria da Retomada)

Goiás desembarcou no Autódromo Internacional de Interlagos (SP), nesta sexta-feira (07/11), para convidar o público do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 a prestigiar também o Moto GP 2026, que vai será em Goiânia, de 20 a 22 de março.

Mundial de MotoGP anuncia datas para vendas de ingressos do GP do Brasil 2026

Com expectativa de receber mais de 290 mil pessoas, o evento em São Paulo ganhou um estande do Governo de Goiás, onde os visitantes simulam uma volta virtual de moto no Autódromo Ayrton Senna.

A iniciativa está sendo coordenada pelas secretarias da Retomada e de Esporte e Lazer, multiplicando as vantagens para Goiás em ser sede do Moto GP no ano que vem, por meio da divulgação dos atrativos turísticos e das potencialidades do estado para um público com perfil de viagens e negócios.

“Nós estamos mostrando para esse público da Fórmula 1 que o Moto GP será um grande evento, que será realizado em um estado seguro e cheio de opções para estender a programação, com cachoeiras, cidades históricas e, mesmo em Goiânia, uma capital charmosa, acolhedora, rica em cultura e gastronomia”, explica o secretário da Retomada, César Moura.

“O Moto GP é um grande evento que vem para Goiás graças ao esforço do governador Ronaldo Caiado em oferecer a melhor estrutura e o melhor cenário para a competição. A gestão séria, competente e transparente do governador coloca nosso estado mais uma vez como destaque nacional”, pontua o secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra.

Números do Moto GP

Estudo feito pelo Instituto Mauro Borges (IMB) mostra que o Moto GP vai movimentar cerca de R$ 870 milhões na economia goiana, gerar pelo menos 4 mil empregos diretos, além do aquecimento de toda a cadeia de negócios e trade turístico.

O evento deve atrair 150 mil pessoas para Goiás, metade disso de público vindo de outros estados e do exterior.