Risco de tempestades severas e granizo acende alerta laranja em Goiás

Alerta laranja aceso em Goiás. A previsão indica risco de temporais intensos, ventos que podem chegar a 60 km/hora e possibilidade de granizo, neste sábado (08/11).

O Cimehgo aponta uma virada brusca no tempo, especialmente no Norte e Sul do estado, onde a combinação de calor, umidade e avanço de instabilidades aumenta o potencial de chuva forte, descargas elétricas e ventos severos em curtos períodos.

Neste sábado (08/11), áreas de instabilidade avançam pelo Sul do estado, elevando o risco de temporais severos em Aragarças, Caiapônia, Quirinópolis, Chapadão do Céu, Montes Claros, Bom Jesus de Goiás, Goiatuba, Catalão e Itumbiara, onde os acumulados podem chegar a 36 mm e os ventos a 70 km/h.

O alerta também se estende ao Entorno do Distrito Federal, incluindo Planaltina, Mambaí, Cristalina e Valparaíso. Na região metropolitana, cidades como Bela Vista de Goiás, Aparecida de Goiânia, Guapó e Senador Canedo podem ter ventos de até 47 km/h e chuva chegando a 16 mm. Em Goiânia, a previsão indica chuva de até 14 mm e ventos de até 46 km/h.

No domingo (09/11), a instabilidade permanece, porém com menor intensidade. Ainda assim, há risco de pancadas isoladas, ventos fortes e aumento da instabilidade no fim da tarde.

A Equatorial Goiás alerta que os ventos fortes podem arremessar galhos, lonas e outros objetos contra a rede elétrica, danificando fios, postes e transformadores. A concessionária reforça que as rajadas também podem derrubar árvores e causar impactos adicionais à rede, aumentando o risco de interrupções momentâneas no fornecimento.

⚠️ Em casos de postes caídos, não se aproxime! Confira mais orientações de segurança:

Evite contato com eletricidade: desligue os aparelhos das tomadas durante tempestades com raios e não use equipamentos conectados à energia.

Mantenha distância de cabos rompidos: nunca toque em fios caídos nem permita que outras pessoas ou animais se aproximem. Ligue imediatamente para a Equatorial Goiás ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Proteja-se dentro de casa: não use o celular enquanto carrega e evite ficar próximo de janelas, portas metálicas e tomadas durante descargas atmosféricas.

Instalações seguras: utilize sempre materiais elétricos de qualidade e contrate profissionais capacitados para reparos.

Evite áreas abertas: durante tempestades, não se abrigue sob árvores, postes ou estruturas metálicas.

Dentro do carro: se estiver dirigindo durante uma tempestade, permaneça dentro do veículo — os pneus funcionam como isolantes e ajudam a proteger em caso de raios.

Em caso de alagamento: se a água atingir as tomadas, desligue o disjuntor e procure um profissional antes de religar o sistema.

Evite se abrigar debaixo de árvores, marquises ou coberturas metálicas durante tempestades.

E se faltar energia?

Em caso de interrupções no fornecimento, os clientes devem registrar a ocorrência pelos canais oficiais de atendimento, que funcionam 24 horas por dia. Esse registro é fundamental para que a distribuidora identifique as áreas mais afetadas e priorize o restabelecimento da energia: