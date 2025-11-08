Secretaria de Saúde promoverá ação de combate à dengue no IAPC neste sábado (08)

Neste Dia D, as ações de manejo do mosquito acontecerão até as 10h30, mas as equipes continuarão realizando diversas atividades por toda a cidade durante a semana

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa será realizada pela Gerência de Endemias, que atuará na identificação e retirada de possíveis focos do Aedes aegypti.

De acordo com o gerente de Endemias, Rafael Teixeira, a ação contará com o reforço das equipes do setor, mas a população também pode contribuir.

“Cada morador pode fazer sua própria checagem, observando o quintal, retirando objetos com água parada, mantendo calhas e piscinas limpas e verificando possíveis focos locais”, explicou Rafael.

Com a aproximação do período chuvoso, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para que os moradores fiquem atentos e observem possíveis focos do mosquito.