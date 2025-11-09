Professora da EFG será premiada na COP30 por projeto de reflorestamento

Premiação da professora Karine Lopes na COP 30 evidencia alto nível de formação da equipe docente das Escolas do Futuro de Goiás (Foto: Secti)

Professora da Escola do Futuro de Goiás (EFG) Raul Brandão, em Mineiros, Karine Lopes será uma das homenageadas durante a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), a partir do próximo dia 10 de novembro.

O evento deve reunir mais de 40 mil visitantes, entre autoridades, pesquisadores e representantes de diversos países, consolidando-se como o maior encontro mundial sobre o clima e a sustentabilidade.

Reconhecimento na COP30

Karine será premiada na categoria Troféu Destaque Rede Mulher Florestal por seu projeto desenvolvido na startup Nature Cap, que cria cápsulas biodegradáveis para o plantio de florestas com o uso de drones.

A proposta, fruto de suas pesquisas de mestrado e doutorado, foi apresentada em um edital promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), voltado a soluções tecnológicas para o reflorestamento.

“O projeto foi desenvolvido em minha startup, fruto de minha pesquisa de mestrado e doutorado. Fico muito feliz por esse reconhecimento, pois é o resultado de anos de estudo e dedicação, e é exatamente esse compromisso com a inovação e a sustentabilidade que procuro transmitir aos meus alunos em sala de aula”, afirma a professora Karine Lopes, que ministra as disciplinas de Prática Profissional e Projeto Integrador na Escola do Futuro.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, a conquista evidencia o alto nível de formação e inovação presente entre os docentes das Escolas do Futuro de Goiás, que têm se destacado pela integração entre tecnologia, educação e sustentabilidade.

“Resultados como este mostram como o Governo de Goiás tem formado profissionais capazes de transformar conhecimento científico em soluções reais para o desenvolvimento sustentável do estado e do Brasil. Parabenizamos a professora Karine, que agora leva o nome do nosso estado e nossa educação técnica para o mundo”, afirma.

Escolas do Futuro

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades de ensino profissionalizante ligadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021 são geridas, por meio de convênio, pela Universidade Federal de Goiás (UFG).