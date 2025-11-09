Participantes da 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua podem retirar kits a partir de quinta-feira (13)

9 de novembro de 2025
corrida de rua

Para a retirada, é necessária a apresentação de documento original com foto e a entrega de um alimento não perecível, conforme a faixa de número de inscrição (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os participantes da 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua poderão retirar o material de corrida a partir da próxima quinta-feira (13), no Sest Senat, localizado na Avenida F, nº 960, bairro Alto da Bela Vista. O kit padrão inclui o número de peito e o chip de cronometragem, que registra o percurso e o tempo dos atletas. Já o kit promocional, distribuído por meio de sorteio realizado anteriormente, contém camiseta, viseira e sacochila.

A retirada dos materiais ocorre na quinta (13), das 9h às 17h, somente para equipes, na sexta (14), também das 9h às 17h para equipes e atletas individuais, e no sábado (15), das 9h às 14h, exclusivo para atletas individuais.

Para a retirada, é necessária a apresentação de documento original com foto e a entrega de um alimento não perecível, conforme a faixa de número de inscrição:

1001 a 1501 | (arroz – 5 kg)
1502 a 2002 | (feijão – 4 kg)
2003 a 2503 | (açúcar – 5 kg)
2504 a 3004 | (macarrão 500 g – 3 kg)
3005 a 3505 | (café – 250 g)
3506 a 4006 | (óleo 900 ml – 3 unidades)
4007 a 4507 | (flocão de milho 500 g – 3 kg)
4508 a 5008 | (leite em pó 400 g – 2 unidades)
5009 a 5509 | (aveia em flocos 450 g – 3 unidades)
5510 a 6010 | (sardinha em óleo 125 g – 4 latas)
6011 a 6511 | (farinha de mandioca 500 g – 2 kg)
6512 a 7012 | (achocolatado em pó 400 g – 2 unidades)
7013 a 7513 | (bolacha tipo rosquinha 600 g – 4 pacotes)

A prova será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul.

