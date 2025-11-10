Procon aponta papel higiênico, sabão e café como itens da cesta básica com maior variação de preço em Anápolis

10 de novembro de 2025
procon anapolis

Ao todo, foram pesquisados 23 itens, incluindo alimentos como farinha de trigo e carne, além de produtos de higiene pessoal, como papel higiênico e sabonete (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 3 e 7 de novembro, uma pesquisa comparativa dos preços dos itens da cesta básica. A coleta, feita presencialmente, identificou variação de até 138% nos valores dos produtos.

Ao todo, foram pesquisados 23 itens, incluindo alimentos como farinha de trigo e carne, além de produtos de higiene pessoal, como papel higiênico e sabonete.

A coleta de dados foi feita em seis supermercados da cidade: Super Vi, Villefort, Mini Preço, Hiper Vip, Assaí e Atacadão.

O item com maior variação de preço foi o papel higiênico de folha simples, o menor valor encontrado foi de R$ 3,19, no Atacadão, e o maior, de R$ 7,60, no Villefort.

Também foi registrada variação de 118% no sabão em barra: o menor preço foi de R$ 5,49, no Atacadão, e o maior, de R$ 11,99, no Supermercado Mini Preço. O café em pó apresentou a mesma variação, sendo encontrado a R$ 17,99 no Atacadão e a R$ 39,29 no Mini Preço.

Outros itens com grande diferença de valores foram o sabonete (101%), o sabão em pó (97%) e o macarrão espaguete (85%).

Redução no preço da cesta básica

A pesquisa identificou uma redução de R$ 51,78 no preço da cesta básica em comparação entre os meses de outubro e novembro. Neste mês, uma cesta pode ser montada por R$ 576,77, enquanto em outubro o valor era de R$ 628,55.

O comparativo também mostrou queda no preço de produtos essenciais, como o café em pó, que apresentou redução de 28%, e a farinha de trigo, com queda de 27%. A pesquisa completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Anápolis.

O Procon Anápolis alerta ainda que algumas fábricas de sabão em barra estão reduzindo a gramatura (peso) de seus produtos sem aviso ao consumidor. Por isso, é fundamental que os consumidores estejam atentos às regulamentações que protegem seus direitos e façam denúncias em casos de suspeita pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou pelo Procon Anápolis, no número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

