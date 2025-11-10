Procon aponta papel higiênico, sabão e café como itens da cesta básica com maior variação de preço em Anápolis

Ao todo, foram pesquisados 23 itens, incluindo alimentos como farinha de trigo e carne, além de produtos de higiene pessoal, como papel higiênico e sabonete (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, foram pesquisados 23 itens, incluindo alimentos como farinha de trigo e carne, além de produtos de higiene pessoal, como papel higiênico e sabonete.

A coleta de dados foi feita em seis supermercados da cidade: Super Vi, Villefort, Mini Preço, Hiper Vip, Assaí e Atacadão.

O item com maior variação de preço foi o papel higiênico de folha simples, o menor valor encontrado foi de R$ 3,19, no Atacadão, e o maior, de R$ 7,60, no Villefort.

Também foi registrada variação de 118% no sabão em barra: o menor preço foi de R$ 5,49, no Atacadão, e o maior, de R$ 11,99, no Supermercado Mini Preço. O café em pó apresentou a mesma variação, sendo encontrado a R$ 17,99 no Atacadão e a R$ 39,29 no Mini Preço.

Outros itens com grande diferença de valores foram o sabonete (101%), o sabão em pó (97%) e o macarrão espaguete (85%).

Redução no preço da cesta básica

A pesquisa identificou uma redução de R$ 51,78 no preço da cesta básica em comparação entre os meses de outubro e novembro. Neste mês, uma cesta pode ser montada por R$ 576,77, enquanto em outubro o valor era de R$ 628,55.

O comparativo também mostrou queda no preço de produtos essenciais, como o café em pó, que apresentou redução de 28%, e a farinha de trigo, com queda de 27%. A pesquisa completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Anápolis.

O Procon Anápolis alerta ainda que algumas fábricas de sabão em barra estão reduzindo a gramatura (peso) de seus produtos sem aviso ao consumidor. Por isso, é fundamental que os consumidores estejam atentos às regulamentações que protegem seus direitos e façam denúncias em casos de suspeita pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou pelo Procon Anápolis, no número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.