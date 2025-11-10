Aberto período de matrículas da rede estadual de ensino para 2026

Inscrições devem ser feitas pelo site matricula.go.gov.br (Foto: Seduc)

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abre nesta segunda-feira (10/11), o período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino. O prazo segue até o dia 1º de dezembro, e é válido tanto para novos estudantes quanto para aqueles que já estão matriculados nas escolas estaduais.

As inscrições contemplam três grupos:

Estudantes que já fazem parte da rede estadual e desejam renovar a matrícula;

Alunos que pretendem se transferir para outra unidade;

Novos estudantes que ainda não fazem parte da rede pública estadual.

Prazo para inscrições segue até 1 de novembro (Foto: Seduc)

Etapas da inscrição

Após essa etapa, o período de confirmação e efetivação das matrículas será realizado entre os dias 15 e 19 de dezembro de 2025.

Nesse momento, os pais ou responsáveis deverão confirmar a matrícula de forma on-line e comparecer presencialmente à escola em que o estudante foi alocado, para finalizar o processo.

A Seduc reforça a importância de que as matrículas, rematrículas e solicitações de vagas sejam feitas dentro do prazo estabelecido, garantindo assim a vaga na escola desejada.

O procedimento é totalmente on-line e deve ser realizado pelo site.

Os estudantes da rede estadual podem se matricular em: