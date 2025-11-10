Caiado apresenta ações de adaptação climática durante a COP30

Governador estará acompanhado da secretária de Meio Ambiente, Andréia Vulcanis (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado participa nesta terça-feira (11/11) da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém (PA). Durante o evento, o líder goiano vai apresentar as principais ações do Governo de Goiás voltadas à mitigação e adaptação climática.

Entre os temas em destaque estão a produção de combustíveis limpos, com foco na descarbonização da mobilidade e da agroindústria; potencial de exploração de terras raras e o uso de tecnologia e ciência para impulsionar a agricultura sustentável.

Caiado também participará de discussões sobre cooperação internacional de sistemas alimentares em contexto das mudanças do clima.

O governador vai apresentar resultados que colocam Goiás como referência nacional. Segundo dados da rede Mapbiomas, o estado registrou a maior redução no desmatamento do país em 2024, com queda de 71,9% em relação ao ano anterior.

Governo de Goiás na COP30

A COP é o principal fórum decisório da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar das mudanças climáticas, reunindo líderes mundiais, cientistas, organizações e representantes da sociedade civil de 198 países para discutir e definir metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Caiado participa do evento ao lado da secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis. A primeira agenda será às 9h30, em uma mesa redonda com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e lideranças da Escócia e da África do Sul. O grupo discutirá estratégias de governos subnacionais para mitigação das mudanças climáticas.

Ainda, o governador apresentar os resultados do Sistema Ipê, que tornou Goiás a primeira federação brasileira a zerar a fila do licenciamento ambiental.

Conservação remunerada

Programa Cerrado em Pé é exemplo de ação de conservação compartilhada com produtores rurais (Foto: Secom)

Outra iniciativa reconhecida é o Programa Cerrado em Pé, que remunera produtores rurais pela preservação da vegetação nativa. A iniciativa protege mais de 15 mil hectares do bioma.

Por ano, são pagos R$ 664 por hectare a proprietários com nascentes degradadas, desde que se comprometam com a restauração, e R$ 498 por hectare aos demais participantes. Os investimentos no programa são superiores a R$ 4 milhões.

Às 11h, Caiado integra debate sobre minerais críticos, bioenergia e investimentos em transição energética. O governador tratará da inserção de Goiás nas cadeias globais de energia limpa, por meio das terras raras, e das políticas públicas que fortalecem o ambiente de negócios no setor.

Na área de mobilidade, o Governo de Goiás incentiva a renovação da frota do transporte coletivo com 1.200 veículos movidos a energia limpa — elétricos, a biometano e a diesel padrão Euro VI, de baixa emissão de poluentes. O Estado também concede benefícios fiscais a empresas de biogás e biometano, estimulando a transição para fontes renováveis e práticas sustentáveis.

Às 14h30, Caiado se reúne com representantes da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) para apresentar e discutir a exploração de terras raras no estado.

Por fim, às 15h20, está prevista a participação do governador na abertura oficial da Agrizone, espaço da Embrapa dedicado à ciência, tecnologia e cooperação internacional em agricultura sustentável.

Agenda do governador na COP30

Terça-feira (11/11)

9h30 – Mesa redonda com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e lideranças da Escócia e da África do Sul. O grupo discutirá estratégias de governos subnacionais para mitigação das mudanças climáticas.

11h – Debate sobre minerais críticos, bioenergia e investimentos em transição energética.

14h30 – Reunião com representantes da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) para apresentar e discutir a exploração de terras raras no estado.

15h20 – Abertura oficial da Agrizone – espaço da Embrapa dedicado à ciência, tecnologia e cooperação internacional em agricultura sustentável