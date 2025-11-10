Quarta Cultural apresenta concerto “Hinos que Marcaram Gerações” com a Orquestra Jovem de Anápolis

10 de novembro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Evento faz uma homenagem à música sacra que atravessou séculos e fronteiras, influenciando profundamente a história da música ocidental (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza na próxima quarta-feira (12), mais uma edição do projeto Quarta Cultural, no Teatro Municipal de Anápolis, a partir das 19h. O evento desta semana apresenta o concerto “Hinos que Marcaram Gerações”, uma homenagem à música sacra que atravessou séculos e fronteiras, influenciando profundamente a história da música ocidental.

Sob regência do maestro Dyellyngton Santos, a Orquestra Jovem de Anápolis e cantores convidados interpretam arranjos sinfônicos e corais de grandes clássicos como Castelo Forte, Sou Feliz com Jesus, Mais Perto Quero Estar e Rude Cruz. O espetáculo faz uma viagem pela história da música sacra entre os séculos XVI e XIX, destacando composições que marcaram a formação da música ocidental e que, no Brasil, tornaram-se parte da memória afetiva e cultural de diversas gerações.

A apresentação propõe uma leitura artística e histórica, destacando o valor cultural desses hinos sob uma perspectiva universal e não litúrgica. As obras serão executadas em suas versões originais, em inglês, reforçando o caráter educativo e intercultural do concerto e aproximando o público da música coral e orquestral de concerto.

Além das apresentações musicais, a Quarta Cultural contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do Teatro Municipal, reunindo expositores de arte, artesanato e culinária local, fortalecendo o empreendedorismo e a produção artística da cidade.

Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

