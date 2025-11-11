Cesta básica Anápolis: Pesquisa da UEG aponta aumento de 2,3% em outubro

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Estadual de Goiás (Nepe|UEG) divulgou nesta semana os resultados da Pesquisa Mensal da Cesta Básica de Alimentos de Anápolis, referente a outubro de 2025.

De acordo com o levantamento, o custo da cesta básica na cidade apresentou aumento de 2,3% em relação ao mês anterior, passando de R$ 778,99 em setembro, para R$ 796,90 em outubro.

O valor corresponde a 56,75% do salário mínimo líquido (R$ 1.518,00), o que exige 115 horas e 29 minutos de trabalho para aquisição dos itens básicos de alimentação.

Com isso, o valor da cesta básica em Anápolis aproxima-se ao patamar registrado em abril de 2024, data da primeira pesquisa realizada.

Dados da cesta básica de Anápolis

A batata apresentou o maior elevação entre os itens da cesta básica, com aumento de 28,44%.

Outros alimentos essenciais também apresentaram aumento, como:

Farinha de mandioca (11,87%);

Ovos (7,25%);

Café (5,27%);

Feijão (4,96%);

Óleo (4,32%).

Em comparação com outubro de 2024, observa-se um aumento de 0,41% em 12 meses.

O levantamento completo dos preços por item pode ser conferido no relatório técnico elaborado pelo Nepe|CeTTeD|UEG disponível aqui.

Conclusão da pesquisa

A pesquisa mensal da UEG é realizada em sete supermercados de Anápolis, durante a terceira semana do mês, e utiliza a metodologia da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do Dieese.

Com base nos dados da cesta básica, e considerando a determinação constitucional de que o salário mínimo deve cobrir as despesas de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, lazer e outros, a pesquisa estimou que o salário mínimo necessário para a manutenção digna de uma família de quatro pessoas em outubro de 2025 deveria ser de R$ 10.002,87 – o equivalente a 6,59 vezes o salário mínimo vigente.