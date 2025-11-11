Novembro Roxo em Anápolis destaca importância do pré-natal na prevenção de partos prematuros

11 de novembro de 2025
anapolis aerea

Município garante o acompanhamento contínuo das mulheres durante a gestação, com consultas periódicas, exames e orientações que permitem identificar precocemente fatores de risco (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade, a rede municipal de saúde de Anápolis reforça a importância do acompanhamento pré-natal como uma das principais estratégias para prevenir o parto prematuro e reduzir a mortalidade infantil.

O atendimento às gestantes de baixo risco é realizado nas Unidades de Saúde da Família, que integram a Atenção Primária à Saúde. Por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), o município garante o acompanhamento contínuo das mulheres durante a gestação, com consultas periódicas, exames e orientações que permitem identificar precocemente fatores de risco.

Além do atendimento clínico, muitas unidades também promovem rodas de gestantes, espaços voltados à troca de informações sobre cuidados com o bebê, alimentação e bem-estar durante a gravidez. Quando há indicação de gestação de risco, o encaminhamento para o pré-natal de alto risco é feito via Regulação Municipal, assegurando o acesso ao atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Ordan, o pré-natal é um dos pilares do cuidado materno e infantil.

“Um pré-natal bem feito faz toda a diferença na saúde da gestante e do bebê. É durante esse acompanhamento que conseguimos detectar precocemente possíveis complicações e agir a tempo, evitando desfechos graves. Nosso trabalho na atenção básica é garantir que toda gestante tenha acesso a esse cuidado com qualidade e segurança”, destacou.

A campanha reforça o papel da atenção básica como porta de entrada do sistema de saúde e principal ferramenta na prevenção de complicações gestacionais e partos prematuros. As consultas da Atenção Primária podem ser agendadas diretamente nas Unidades de Saúde da Família ou pelo aplicativo Conecta Anápolis.

