Festival de Ginástica promete animar Ginásio Newton de Faria nesta quinta (13)
Festival é mais uma das ações dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (JEREA) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
O Festival de Ginástica contará com a apresentação de alunos de até 14 anos. Esse festival é mais uma das ações dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (JEREA).
A modalidade aplicada é a Ginástica para Todos (GPT), ela não é competitiva e inclui a combinação de elementos das ginásticas artística, rítmica, acrobática e aeróbica, ela é inclusiva e abrange toda a comunidade escolar.
As aulas de Ginástica acontecem nas escolas da Rede Municipal e são abertas a todas as idades atendidas pelas unidades de ensino.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o festival busca incentivar a participação do trabalho em equipe, além de incentivar a prática esportiva desta modalidade e o incentivo ao esporte no contraturno escolar.