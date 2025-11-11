Festival de Ginástica promete animar Ginásio Newton de Faria nesta quinta (13)

11 de novembro de 2025
ginastica anapolis

Festival é mais uma das ações dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (JEREA) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoverá na próxima quinta-feira (13), de 8h às 10h30, no Ginásio Internacional Newton de Faria, o Festival de Ginástica, com apresentações de alunos da Rede Municipal de Ensino. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O Festival de Ginástica contará com a apresentação de alunos de até 14 anos. Esse festival é mais uma das ações dos Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis (JEREA).

A modalidade aplicada é a Ginástica para Todos (GPT), ela não é competitiva e inclui a combinação de elementos das ginásticas artística, rítmica, acrobática e aeróbica, ela é inclusiva e abrange toda a comunidade escolar.

As aulas de Ginástica acontecem nas escolas da Rede Municipal e são abertas a todas as idades atendidas pelas unidades de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o festival busca incentivar a participação do trabalho em equipe, além de incentivar a prática esportiva desta modalidade e o incentivo ao esporte no contraturno escolar.

