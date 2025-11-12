Curso de informática básica da UAB Anápolis já formou quase 100 alunos neste ano

12 de novembro de 2025
computadores

Curso reforça o investimento da Prefeitura em capacitação e na educação local, unindo tecnologia e aprendizado, além de contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O curso de informática básica já formou quase 100 pessoas em 2025 e, na última semana, deu início a uma nova turma com aulas gratuitas no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Anápolis. Os participantes, de diferentes bairros da cidade, mostram o impacto e o alcance do curso em Anápolis.

A capacitação é oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e de Indústria, Comércio e Agricultura, e as aulas são ministradas no laboratório de informática localizado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITEC).

De acordo com a coordenação geral da UAB, neste ano já foram atendidas cerca de 97 pessoas pelo curso, incluindo estudantes da rede municipal de ensino e a população em geral.

Somente no primeiro semestre, foram atendidas cerca de 35 pessoas, entre elas estudantes da Escola Municipal Tasso Barros Vilela.

No segundo semestre, o curso recebeu alunos das Escolas Municipais Tasso Barros Vilela e Antônio Constante, além de outras pessoas da comunidade.

O curso reforça o investimento da Prefeitura em capacitação e na educação local, unindo tecnologia e aprendizado, além de contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho.

