Curso de informática básica da UAB Anápolis já formou quase 100 alunos neste ano
Curso reforça o investimento da Prefeitura em capacitação e na educação local, unindo tecnologia e aprendizado, além de contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
A capacitação é oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e de Indústria, Comércio e Agricultura, e as aulas são ministradas no laboratório de informática localizado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITEC).
De acordo com a coordenação geral da UAB, neste ano já foram atendidas cerca de 97 pessoas pelo curso, incluindo estudantes da rede municipal de ensino e a população em geral.
Somente no primeiro semestre, foram atendidas cerca de 35 pessoas, entre elas estudantes da Escola Municipal Tasso Barros Vilela.
No segundo semestre, o curso recebeu alunos das Escolas Municipais Tasso Barros Vilela e Antônio Constante, além de outras pessoas da comunidade.
O curso reforça o investimento da Prefeitura em capacitação e na educação local, unindo tecnologia e aprendizado, além de contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho.