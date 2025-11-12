UEG ocupa 3º lugar no ranking Universitário Folha

Nos últimos dois anos, o indicador de ensino da UEG cresceu quase 23% (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) manteve resultados positivos no recém-divulgado Ranking Universitário Folha (RUF) 2025, com destaque para o crescimento contínuo na dimensão ensino.

Entre 2023 e 2025, a nota da UEG no indicador de Ensino aumentou de 11,83 para 14,59, o que representa um crescimento de quase 23%.

Entre as universidades goianas, a UEG se consolida como a terceira melhor instituição do estado, atrás apenas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC GO).

Mesmo com uma leve variação na posição geral em relação a 2024, a universidade consolidou avanços importantes no comparativo dos últimos três anos, reforçando seu compromisso com a qualidade acadêmica e a formação de excelência.

O resultado evidencia o fortalecimento das práticas pedagógicas, da atuação docente e das ações institucionais voltadas ao aprimoramento da experiência estudantil.

De acordo com o reitor, prof. Antônio Cruvinel Borges Neto, os números do RUF refletem um processo de evolução institucional sustentado.

“Celebramos os avanços conquistados pela UEG, que tem tido sua atuação reconhecida no cenário nacional, demonstrando evolução de nossos processos e compromisso com a melhoria contínua”, afirmou.

Ranking Universitário Folha

A UEG também manteve estabilidade nos indicadores de pesquisa e mercado, o que demonstra a consolidação da universidade entre as instituições públicas que mais contribuem para a produção científica e para a inserção profissional no estado.

O Ranking Universitário Folha avalia anualmente as instituições de ensino superior brasileiras a partir de cinco dimensões (ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização) utilizando indicadores públicos e análises específicas por curso e área.

Acesse o Ranking Universitário Folha – 2025 para mais informações sobre a metodologia e os resultados nacionais.