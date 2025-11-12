Prefeitura de Anápolis inicia revitalização no Parque Ambiental Ipiranga

12 de novembro de 2025
parque ipiranga

Reforma de pontes, decks e pergolados, além da instalação de novos playgrounds e academias, visa melhorar segurança e lazer para a população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, deu início a uma ação de revitalização do Parque Ambiental Ipiranga, abrangendo a reforma das pontes e passarelas, a recuperação de decks, pergolados e demais estruturas de madeira, além da instalação de novos playgrounds e academias ao ar livre. O objetivo é oferecer mais segurança, conforto e opções de lazer aos frequentadores, preservando um dos principais espaços de convivência da cidade.

O trabalho contempla a recuperação estrutural das pontes e passarelas, substituição de partes danificadas e reforço das bases comprometidas, assim como a melhoria dos acessos internos, favorecendo a circulação de pedestres, ciclistas, pessoas da terceira idade e usuários com mobilidade reduzida.

De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços fazem parte das ações contínuas de manutenção e conservação dos espaços públicos. “O Parque Ipiranga é um dos principais pontos de convivência da cidade. Nosso trabalho busca assegurar que o espaço continue oferecendo lazer e bem-estar à população, com estruturas seguras e bem cuidadas”, destacou o secretário Thiago de Sá.

Localizado no bairro Jundiaí, o Parque Ambiental Ipiranga é muito utilizado pelos anapolinos para práticas esportivas, lazer e atividades ao ar livre, ciclovias, lagos e áreas arborizadas. Segundo a Secretaria de Obras, o espaço seguirá recebendo novas etapas de revitalização, reforçando seu papel como referência em qualidade de vida e bem-estar na cidade.

