Prefeitura de Anápolis inicia revitalização no Parque Ambiental Ipiranga

Reforma de pontes, decks e pergolados, além da instalação de novos playgrounds e academias, visa melhorar segurança e lazer para a população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O trabalho contempla a recuperação estrutural das pontes e passarelas, substituição de partes danificadas e reforço das bases comprometidas, assim como a melhoria dos acessos internos, favorecendo a circulação de pedestres, ciclistas, pessoas da terceira idade e usuários com mobilidade reduzida.

De acordo com a Secretaria de Obras, os serviços fazem parte das ações contínuas de manutenção e conservação dos espaços públicos. “O Parque Ipiranga é um dos principais pontos de convivência da cidade. Nosso trabalho busca assegurar que o espaço continue oferecendo lazer e bem-estar à população, com estruturas seguras e bem cuidadas”, destacou o secretário Thiago de Sá.

Localizado no bairro Jundiaí, o Parque Ambiental Ipiranga é muito utilizado pelos anapolinos para práticas esportivas, lazer e atividades ao ar livre, ciclovias, lagos e áreas arborizadas. Segundo a Secretaria de Obras, o espaço seguirá recebendo novas etapas de revitalização, reforçando seu papel como referência em qualidade de vida e bem-estar na cidade.