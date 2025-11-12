Indústria goiana cresce 4,4% em setembro e mantém alta

Indústria goiana supera média brasileira e cresce 4,4% em setembro (Foto: Divulgação/Weichai)

A indústria goiana cresceu 4,4% em setembro de 2025 em relação a setembro de 2024. No mês de setembro deste ano, a indústria goiana também registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo, com um aumento de 0,6%, após elevações de 1,8% em agosto e 0,9% em julho, na série com ajuste sazonal.

Com esse resultado, o acumulado em 12 meses manteve-se positivo, alcançando 1,5%.

A análise é do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), com base na Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11/11).

Indústria goiana

A alta registrada no mês de setembro foi impulsionada pelo desempenho de diversos setores da indústria. Na comparação com setembro de 2024, o avanço de 4,4% observado em Goiás foi resultado do crescimento em 10 dos 13 segmentos investigados. Entre eles, destacam-se:

fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (7,7%);

fabricação de máquinas e equipamentos (83,1%);

confecção de artigos do vestuário e acessórios (25,7%).

Segundo o IMB, Goiás manteve desempenho acima da média nacional e ocupou a 7ª posição entre os estados com maior crescimento industrial. O resultado foi também superior ao registrado pelo país, cuja produção industrial recuou 0,4% no mesmo período.

O levantamento indica ainda que o estado acumula alta de 2,2% no ano e que o índice de produção sem ajuste sazonal atingiu o maior valor da série histórica, confirmando a trajetória positiva do setor.

Titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho ressaltou a força das atividades de refino e biocombustíveis, além da fabricação de máquinas e equipamentos. Segundo ele, esse crescimento significativo é fruto dos esforços do Governo de Goiás, por meio da SIC, para consolidar o estado no cenário nacional.

“Essa alta reflete o resultado desse trabalho conjunto, que tem fortalecido, cada vez mais, a economia goiana”, destacou.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, também enfatizou o papel do planejamento estratégico e da gestão eficiente como pilares desse desempenho.

“Os resultados da indústria goiana mostram que a política de desenvolvimento adotada pelo Governo de Goiás está no caminho certo: combinando ambiente favorável aos negócios, investimentos em infraestrutura e qualificação da mão de obra. Essa combinação garante competitividade e sustentabilidade para o crescimento do estado”, afirmou.

No cenário nacional, o setor industrial registrou queda de 0,4% em setembro, em comparação com o mês anterior, evidenciando que Goiás, na mesma base de comparação, apresentou um desempenho superior à média do país.