Natal do Bem começa nesta sexta-feira
O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, apresentaram, nesta quinta-feira (13/11), a estrutura e as novidades da edição 2025 do Natal do Bem – considerado o maior evento natalino gratuito do país.
O momento antecedeu o início oficial da temporada em Goiás, promovendo as atrações que prometem encantar o público no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), dos dias 14 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.
O governador enfatizou a magnitude do Natal do Bem e fez o convite aos goianos para desfrutarem da programação natalina, a partir desta sexta-feira (14/11), às 19 horas.
“Quando se governa com seriedade e com amor ao próximo, as coisas acontecem. Está aí um grande Natal. Nós estamos cuidando das pessoas, estamos proporcionando a elas esse sentimento de igualdade, independente da sua condição social. Essa é a beleza que quero deixar como a marca do meu governo, que é cuidar e resgatar a autoestima das pessoas”, acrescentou.
Com direção artística da D’Arte Entretenimento e patrocínio de empresas como Saneago, Flamboyant Shopping e Instituto, O Boticário, Sistema OCB, Equatorial e Fieg, a edição 2025 promete superar o público recorde de 1,5 milhão de visitantes do ano passado, alcançando 1,8 milhão de pessoas nesta temporada.
Natal do Bem 2025 em números
Realizado pelo Governo de Goiás, o evento este ano volta ainda maior:
- Mais de 3 milhões de pontos de luz;
- 300 apresentações artísticas;
- 12 mil vagas de estacionamento gratuitas;
- Tradicional Árvore de Natal de 40 metros de altura;
- Floresta Mágica de Natal;
- Presépio;
- Túnel de LED interativo;
- Carrossel;
- Trenzinho;
- Roda-gigante
- Vila do Papai Noel
Além disso, essa edição contará com nova área temática da Vila do Papai Noel composta por quatro ambientes que revelam o cotidiano do Papai Noel:
- Estábulo;
- Oficina de Cartas;
- Chá da Tarde;
- Noite Mágica.
- Viela Gastronômica e pratos sociais
Além das novidades visuais, a Vila Gastronômica foi ampliada, passando de 25 para 27 quiosques. Todos com opções de pratos sociais a R$ 12.
- Desfile Natalino
O Desfile Natalino também ganhou reforço com 118 artistas e seis alas, em apresentações coreográficas inéditas que contarão com intérpretes de Libras para garantir acessibilidade.
- Cantatas de Natal
O evento teve ainda apresentação de Cantata de Natal com crianças do Instituto Gustav Ritter.
- Transporte coletivo
O Natal do Bem 2025 também contará com linhas de ônibus exclusivas e gratuitas, partindo:
- Praça Cívica;
- Shopping Flamboyant;
- Terminais da Bíblia e Isidória.
Apresentação do Natal do Bem
Durante a apresentação, a coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, reiterou o propósito social e inclusivo da iniciativa, que busca levar magia e esperança a todas as famílias goianas.
“O Natal é esperança, é dignidade, é mostrar para todas as crianças do estado que elas vão poder, sim, viver a magia do Natal. Sempre vi que existia a sensação de que o que era feito para as pessoas em vulnerabilidade, sempre foi de uma forma negligenciada. Mostramos para o Brasil todo que, quem vive em vulnerabilidade, merece o melhor, sim: o melhor brinquedo, a melhor casa de apoio e o melhor Natal”, frisou.
O vice-governador Daniel Vilela enalteceu a riqueza de detalhes e a beleza de cada atração instalada nos mais de 30 mil metros quadrados.
“É um Natal gratuito, o maior do Brasil. Então fica aí o convite para todos trazerem a criançada e vir conhecer o Natal mais bonito do Brasil”, disse.
O pré-lançamento do Natal do Bem contou com a presença de autoridades, inclusive representantes de mais de 200 municípios goianos, e patrocinadores.
Brinquedos
Durante o evento, o governador mencionou ainda a campanha de distribuição de presentes, que neste ano contemplará todos os municípios goianos com 665 mil brinquedos, com investimento total de R$ 26,8 milhões do Governo de Goiás.
“Poder oferecer isso às crianças, não tem nada igual. Junto a isso, milhares de brinquedos distribuídos aos 246 municípios e de padrão de excelência”, afirmou o governador.
Editado por Maria Antonieta Toledo via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás