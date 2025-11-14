Natal do Bem começa nesta sexta-feira

14 de novembro de 2025
Ronaldo e Gracinha Caiado na apresentação do Natal do Bem 2025 que começa nesta sexta a partir das 19 horas (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, apresentaram, nesta quinta-feira (13/11), a estrutura e as novidades da edição 2025 do Natal do Bem – considerado o maior evento natalino gratuito do país.

O momento antecedeu o início oficial da temporada em Goiás, promovendo as atrações que prometem encantar o público no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), dos dias 14 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026.

O governador enfatizou a magnitude do Natal do Bem e fez o convite aos goianos para desfrutarem da programação natalina, a partir desta sexta-feira (14/11), às 19 horas.

“Quando se governa com seriedade e com amor ao próximo, as coisas acontecem. Está aí um grande Natal. Nós estamos cuidando das pessoas, estamos proporcionando a elas esse sentimento de igualdade, independente da sua condição social. Essa é a beleza que quero deixar como a marca do meu governo, que é cuidar e resgatar a autoestima das pessoas”, acrescentou.

Com direção artística da D’Arte Entretenimento e patrocínio de empresas como Saneago, Flamboyant Shopping e Instituto, O Boticário, Sistema OCB, Equatorial e Fieg, a edição 2025 promete superar o público recorde de 1,5 milhão de visitantes do ano passado, alcançando 1,8 milhão de pessoas nesta temporada.

Ronaldo Caiado: “Essa é a beleza que quero deixar como a marca do meu governo, que é cuidar e resgatar a autoestima das pessoas” (Foto: Secom)

Natal do Bem 2025 em números

Realizado pelo Governo de Goiás, o evento este ano volta ainda maior:

  • Mais de 3 milhões de pontos de luz;
  • 300 apresentações artísticas;
  • 12 mil vagas de estacionamento gratuitas;
  • Tradicional Árvore de Natal de 40 metros de altura;
  • Floresta Mágica de Natal;
  • Presépio;
  • Túnel de LED interativo;
  • Carrossel;
  • Trenzinho;
  • Roda-gigante
Edição 2025 é ainda maior do que a última (Foto: Secom)
  • Vila do Papai Noel

Além disso, essa edição contará com nova área temática da Vila do Papai Noel composta por quatro ambientes que revelam o cotidiano do Papai Noel:

  • Estábulo;
  • Oficina de Cartas;
  • Chá da Tarde;
  • Noite Mágica.
Vila do Papai Noel ganhou 4 ambientes que refletem seu cotidiano (Foto: Secom)
  • Viela Gastronômica e pratos sociais

Além das novidades visuais, a Vila Gastronômica foi ampliada, passando de 25 para 27 quiosques. Todos com opções de pratos sociais a R$ 12.

Viela Gastronômica terá pratos a valores sociais (Foto: Secom)
  • Desfile Natalino

O Desfile Natalino também ganhou reforço com 118 artistas e seis alas, em apresentações coreográficas inéditas que contarão com intérpretes de Libras para garantir acessibilidade.

Desfile natalino promete encantar o público (Foto: Secom)
  • Cantatas de Natal

O evento teve ainda apresentação de Cantata de Natal com crianças do Instituto Gustav Ritter.

Apresentação dos alunos do Gustav Ritter (Foto: Secom)
  • Transporte coletivo

O Natal do Bem 2025 também contará com linhas de ônibus exclusivas e gratuitas, partindo:

  • Praça Cívica;
  • Shopping Flamboyant;
  • Terminais da Bíblia e Isidória.

Apresentação do Natal do Bem

Durante a apresentação, a coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, reiterou o propósito social e inclusivo da iniciativa, que busca levar magia e esperança a todas as famílias goianas.

“O Natal é esperança, é dignidade, é mostrar para todas as crianças do estado que elas vão poder, sim, viver a magia do Natal. Sempre vi que existia a sensação de que o que era feito para as pessoas em vulnerabilidade, sempre foi de uma forma negligenciada. Mostramos para o Brasil todo que, quem vive em vulnerabilidade, merece o melhor, sim: o melhor brinquedo, a melhor casa de apoio e o melhor Natal”, frisou.

Gracinha Caiado: ““O Natal é esperança, é dignidade, é mostrar para todas as crianças do estado que elas vão poder, sim, viver a magia do Natal” (Foto: Secom)

O vice-governador Daniel Vilela enalteceu a riqueza de detalhes e a beleza de cada atração instalada nos mais de 30 mil metros quadrados.

“É um Natal gratuito, o maior do Brasil. Então fica aí o convite para todos trazerem a criançada e vir conhecer o Natal mais bonito do Brasil”, disse.

O pré-lançamento do Natal do Bem contou com a presença de autoridades, inclusive representantes de mais de 200 municípios goianos, e patrocinadores.

Daniel Vilela: ““É um Natal gratuito, o maior do Brasil.” (Foto: Secom)

Brinquedos

Durante o evento, o governador mencionou ainda a campanha de distribuição de presentes, que neste ano contemplará todos os municípios goianos com 665 mil brinquedos, com investimento total de R$ 26,8 milhões do Governo de Goiás.

“Poder oferecer isso às crianças, não tem nada igual. Junto a isso, milhares de brinquedos distribuídos aos 246 municípios e de padrão de excelência”, afirmou o governador.

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

