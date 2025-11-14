Prefeitura de Anápolis oferece capacitação em hotelaria com encaminhamento direto para entrevista de emprego

Programa municipal amplia oportunidades por meio de formação técnica e encaminhamento profissional (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação, que é uma parceria da rede Radisson com a diretorias de Turismo e Emprego e Renda, faz parte do Programa Portas Abertas, que tem como objetivo conectar quem precisa de uma oportunidade de trabalho com quem tem vagas disponíveis.

O curso será ministrado no dia 19 de novembro, na sede do hotel, localizado na rua Oscar Mohn, n.º 250, Jundiaí, das 8h30 às 12h. Para se inscrever, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp pelo número (62) 98469-9686.

A programação inclui apresentação institucional sobre a história, missão e identidade do hotel, além de um cronograma que inclui momentos técnicos e práticos.

Serão abordados temas como governança, detalhando as rotinas e padrões de qualidade do setor de camareiras, com demonstrações sobre arrumação, limpeza, checagem final e reposição de enxoval.

Haverá ainda ensinamentos sobre cuidados nas áreas comuns do hotel, com destaque para a importância da manutenção preventiva e da resposta imediata a imprevistos.