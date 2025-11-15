Programa “Construindo Sonhos” entra na reta final do chamamento para construtoras

Etapa final do chamamento público definirá as empresas aptas a executar as unidades habitacionais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Encerrado o prazo de credenciamento, a Prefeitura iniciará a avaliação dos documentos listados no edital, dando sequência às fases que antecedem o início das obras. O avanço dessas etapas reforça o compromisso da administração municipal em conduzir o programa com transparência, planejamento e responsabilidade.

O Construindo Sonhos é uma iniciativa da gestão municipal que tem como objetivo garantir moradia a famílias enquadradas nas Faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida. O programa prevê aquisição sem entrada e parcelas em valor social.

Até o momento, o Município já viabilizou 35 áreas destinadas à construção de cerca de 6.500 moradias. Novos espaços estão em análise para que o projeto alcance o total de 10 mil unidades habitacionais. A previsão é de que a relação das construtoras seja encaminhada à Caixa Econômica Federal ainda neste ano, possibilitando a contratação e o início imediato das obras.

O programa prioriza famílias enquadradas nas Faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, observando todas as regras de elegibilidade e financiamento estabelecidas pelo Governo Federal.