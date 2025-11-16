Luzes, espetáculo e emoção marcam abertura do Natal do Bem 2025

Em sua 6ª edição como a maior celebração natalina gratuita do país, Natal do Bem vai até dia 4 de janeiro de 2026 (Fotos: Secom)

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) se iluminou nesta sexta-feira (14/11) com a abertura oficial do Natal do Bem 2025, numa noite marcada por emoção, espetáculo e solidariedade.

O momento foi presenciado pelo governador Ronaldo Caiado e pela coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, além de outras autoridades e o público visitante.

Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da OVG e Goiás Social, o evento, consolidado em sua sexta edição como a maior celebração natalina gratuita do país, recebeu milhares de pessoas para a cerimônia de acendimento das luzes e a programação inaugural. A festa vai até o dia 4 de janeiro de 2026.

O complexo de mais de 30 mil metros quadrados ganhou decoração inédita composta por 3 milhões de pontos de luz, esculturas 3D, túnel de LED imersivo, Floresta Mágica de Natal, vilas temáticas (gastronômica, dos brinquedos e do Papai Noel), carrossel, roda-gigante, trenzinho e uma Árvore de Natal de 40 metros, ponto alto das atrações.

A abertura contou com a chegada do Papai e da Mamãe Noel, desfile natalino com 120 artistas e o espetáculo Natal de Encantos – O Festival, apresentado no Palácio da Música.

O governador Ronaldo Caiado celebrou a magnitude do trabalho e a proposta de democratização do evento: “Vocês estão vendo que está tudo maravilhoso. Este Natal surpreendeu a mim, à Gracinha e a toda nossa equipe. Foram 11 meses de trabalho, começando lá em fevereiro, para entregar aquilo que podemos dizer em alto e bom som: é o mais lindo Natal do Brasil”.

O governador ressaltou também que todas as estruturas e atrações são gratuitas – do estacionamento ao acesso aos espaços – e fez um convite aberto à população: “Eu peço a vocês: venham. Não fiquem só com as imagens. Venham conferir pessoalmente. Não tem outro Natal que compete com o nosso”.

Gracinha Caiado destacou o caráter acolhedor e social do projeto:

“Estamos aqui recebendo famílias que vieram da Venezuela e moram em Goiás há cinco anos, famílias de Aparecida de Goiânia, de Caldas Novas, todas vindo pela primeira vez. Muita gente está conhecendo o Natal do Bem hoje. É para isso que este projeto existe: para chegar a mais pessoas, para acolher as famílias e fazer deste momento algo especial para todos”.

A primeira-dama reforçou a proposta de inclusão e acesso. O evento é gratuito e pensado para alcançar públicos de todo o estado.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, acrescentou detalhes da programação artística e falou sobre a estreia de uma atração inédita na Árvore de Natal.

“Está uma magia encantadora. Hoje estreou o espetáculo na grande Árvore de Natal, com bailarinos dentro da estrutura, é um show à parte. Será apresentado todos os dias, muito lindo e diferente. Tudo foi preparado com muito carinho pela OVG, Goiás Social e pelo Governo de Goiás, para que as famílias possam vir, se confraternizar e vivenciar essa magia que preparamos para todos os goianos.”

Árvore de Natal é atração inédita no evento (Foto: Secom)

A noite inaugural começou com a cerimônia de acendimento das luzes, às 19 horas; o desfile natalino, às 19h15; e apresentações artísticas em diferentes palcos do complexo.

No Palácio da Música, o espetáculo Natal de Encantos – O Festival, em sua 8ª edição, reuniu cerca de 40 profissionais de canto, dança, circo, ginástica artística e artes cênicas, explorando tecnologia de ponta em iluminação, som e painéis de LED para criar uma atmosfera imersiva.

No Coreto, o público conferiu apresentação instrumental do Patacan Trio.

Programação

Gracinha Caiado reforça a proposta de inclusão e acesso. O evento é gratuito e pensado para alcançar públicos de todo o estado

O Natal do Bem 2025 funcionará de terça a domingo, das 18 às 23 horas. A programação diária inclui a Cerimônia de Acendimento das Luzes (19 horas), o Desfile Natalino (19h15), atrações no Palácio da Música (20 horas), pocket shows no carrossel e na roda-gigante, apresentações no coreto e pocket shows temáticos na grande árvore e no trenzinho, culminando às 23 horas com a Cerimônia do Apagar das Luzes.

A festa conta com espaços e serviços voltados à acessibilidade: intérpretes de libras, áreas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, empréstimo de cadeiras de rodas, atendimento médico e segurança reforçada.

Além do entretenimento, o Natal do Bem mantém forte atuação social. A tradicional entrega de brinquedos será realizada em 7 de dezembro, no Ginásio Goiânia Arena, quando estão previstas a distribuição de 20 mil brinquedos na capital.

A produção do evento tem direção artística da D’Arte Entretenimento, em parceria com o Sesc, e patrocínio de empresas como Saneago, Flamboyant Shopping e Instituto, O Boticário, Sistema OCB, Equatorial e Fieg.