Goiás Social em Luziânia entrega benefícios e oferta serviços

Governador Ronaldo Caiado, ao lado da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, durante abertura do Goiás Social em Luziânia (Fotos: Wesley Costa e Andre Saddi)

O governador Ronaldo Caiado, ao lado da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, e do vice-governador Daniel Vilela, abriu o Goiás Social em Luziânia, neste sábado (15/11).

Na ocasião, Caiado ressaltou que o programa social do Governo de Goiás é o mais abrangente do país. A estrutura itinerante ficará montada no município da região do Entorno do Distrito Federal até este domingo (16/11).

“A maior obra de um governador é dar dignidade às pessoas. Só em Luziânia nós injetamos quase R$ 2 milhões por mês em programas sociais, mudando a qualidade de vida da população. Esse programa social é o mais abrangente que existe no Brasil, porque tira a pessoa da dependência e dá uma profissão para ela”, afirmou Caiado.

A primeira-dama Gracinha Caiado destacou que o Goiás Social é o maior programa de combate à pobreza do Brasil.

“Eu digo todos os dias, um governo não pode tudo, mas pode muito, e nós não vamos deixar ninguém para trás. Ronaldo Caiado sempre me disse que só tem um sentido em ser governador, se ele puder cuidar das pessoas. Elas não querem favor, querem oportunidade para mudar de vida e a chance de ter as ferramentas dignas para melhorar a renda”, ressaltou.

O vice-governador Daniel Vilela afirmou que o governo Caiado “olha o Entorno como um local de oportunidades e desenvolvimento”.

“O que a gente faz aqui hoje é devolver a vocês os investimentos, nós devolvemos aquilo que é gerado por vocês que estão aqui consumindo, morando, trabalhando e empreendendo. Nós temos orgulho e dizemos em alto e bom som que essa região é Goiás, que vocês são goianos e merecem da nossa parte todo o nosso trabalho e esforço”, reforçou.

Caiado e Daniel Vilela durante Goiás Social em Luziânia (Fotos: Wesley Costa e Andre Saddi)

Por meio do programa, os luzianienses receberam cartões com benefícios, sendo 1.347 do Mães de Goiás; 104 do Dignidade; 121 do Goiás por Elas; 218 do Goiás + Inclusivo; 153 do Crédito Social e 123 do Bolsa Qualificação. Além disso, Carteira do autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Passaporte da Pessoa Idosa, Dignidade Menstrual e Protocolo Todos por Elas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, o programa social tem levado para a região do Entorno o desenvolvimento.

“O governador Ronaldo Caiado, junto com o vice-governador Daniel Vilela, tem levado investimento para todas as regiões do estado e não é diferente com essa região. A primeira-dama Gracinha Caiado coordena esse projeto lindo que é o Goiás Social, levando serviços e benefícios para todos os municípios goianos, beneficiando milhares de pessoas”, enfatizou.

Goiás Social leva desenvolvimento para a região do Entorno (Fotos: (Fotos: Wesley Costa e Andre Saddi)

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, ressaltou o apoio que recebe do Governo de Goiás e agradeceu pelo cuidado especial com a região do Entorno, que antes era esquecida.

“Não posso deixar de reconhecer a mão forte e definitiva do Governo em Luziânia. Tenho tranquilidade de dizer que vivemos uma transformação ao longo dos dois mandatos de Ronaldo Caiado e da primeira-dama Gracinha Caiado, que lidera o Goiás Social”, salientou.

Serviços

Além da entrega dos cartões, os dois dias de Goiás Social em Luziânia ofertam uma série de serviços, como por exemplo a entrega de benefícios pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG); inscrições para cursos de qualificação profissional; informações sobre como participar de outros programas do Governo, como o Agro é Social e projetos de habitação; atendimentos do Vapt Vupt; e ainda orientações com a equipe do Batalhão Maria da Penha para mulheres que se encontram em situação de violência.