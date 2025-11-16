Feiras ganham força em Anápolis e impulsionam a economia local

Desenvolvimento das feiras reforça compromisso da administração com a economia e os empreendedores locais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a cidade conta atualmente com 32 feiras ativas. A pasta também destaca que cinco novas feiras vêm ganhando força na cidade: no Jardim Primavera 2ª Etapa, realizada aos domingos pela manhã; no Alto da Bela Vista, às quintas-feiras à tarde; no JK Nova Capital, às quartas-feiras à tarde; no Parque dos Pirineus, às sextas-feiras à tarde; e no bairro Summerville, aos sábados à tarde.

Os dados mais recentes mostram que mais de 300 empreendedores estão cadastrados nas feiras do município, atuando em segmentos variados. Entre os produtos mais comercializados estão verduras e legumes, além de alimentos prontos como pastel, pamonha frita e sanduíches, itens que têm contribuído para o aumento do público frequentador.

Outro destaque é a popularização das chamadas “tortas de feira”, que chegaram a Anápolis em diversos sabores e têm atraído consumidores interessados em novidades gastronômicas. A combinação entre produtos tradicionais e itens em alta no mercado tem fortalecido a presença das feiras no cotidiano dos anapolinos e ampliado o setor.

De acordo com o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Rosa, o fortalecimento das feiras reflete diretamente no desenvolvimento do município.

“Quando vemos uma feira crescer, temos um sentimento positivo em saber que a economia local está se movimentando, gerando renda, criando oportunidades e aproximando a população dos produtores”, destacou o diretor.