Feiras ganham força em Anápolis e impulsionam a economia local

16 de novembro de 2025
feira

Desenvolvimento das feiras reforça compromisso da administração com a economia e os empreendedores locais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O crescimento das feiras livres em Anápolis tem se destacado como um dos indicadores da expansão econômica do município, movimentando diferentes setores e atraindo novos empreendedores e consumidores.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a cidade conta atualmente com 32 feiras ativas. A pasta também destaca que cinco novas feiras vêm ganhando força na cidade: no Jardim Primavera 2ª Etapa, realizada aos domingos pela manhã; no Alto da Bela Vista, às quintas-feiras à tarde; no JK Nova Capital, às quartas-feiras à tarde; no Parque dos Pirineus, às sextas-feiras à tarde; e no bairro Summerville, aos sábados à tarde.

Os dados mais recentes mostram que mais de 300 empreendedores estão cadastrados nas feiras do município, atuando em segmentos variados. Entre os produtos mais comercializados estão verduras e legumes, além de alimentos prontos como pastel, pamonha frita e sanduíches, itens que têm contribuído para o aumento do público frequentador.

Outro destaque é a popularização das chamadas “tortas de feira”, que chegaram a Anápolis em diversos sabores e têm atraído consumidores interessados em novidades gastronômicas. A combinação entre produtos tradicionais e itens em alta no mercado tem fortalecido a presença das feiras no cotidiano dos anapolinos e ampliado o setor.

De acordo com o diretor de Indústria e Comércio, Maurício Rosa, o fortalecimento das feiras reflete diretamente no desenvolvimento do município.

“Quando vemos uma feira crescer, temos um sentimento positivo em saber que a economia local está se movimentando, gerando renda, criando oportunidades e aproximando a população dos produtores”, destacou o diretor.

Tags:

Veja também

caiado e gracinha

Goiás Social em Luziânia entrega benefícios e oferta serviços

16 de novembro de 2025
natal do bem

Luzes, espetáculo e emoção marcam abertura do Natal do Bem 2025

16 de novembro de 2025
anapolis aerea

Programa “Construindo Sonhos” entra na reta final do chamamento para construtoras

15 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

feira

Feiras ganham força em Anápolis e impulsionam a economia local

16 de novembro de 2025
caiado e gracinha

Goiás Social em Luziânia entrega benefícios e oferta serviços

16 de novembro de 2025
natal do bem

Luzes, espetáculo e emoção marcam abertura do Natal do Bem 2025

16 de novembro de 2025
anapolis aerea

Programa “Construindo Sonhos” entra na reta final do chamamento para construtoras

15 de novembro de 2025
camareira

Prefeitura de Anápolis oferece capacitação em hotelaria com encaminhamento direto para entrevista de emprego

14 de novembro de 2025