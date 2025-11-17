PIB de Goiás cresce 4,8% e supera média nacional

PIB goiano cresce 4,8% em 2023. Agropecuária foi destaque com alta expressiva de 15,1% (Fotos: SGG)

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou crescimento de 4,8% em 2023, acima da média brasileira, que foi de 3,2%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

Em valores correntes, a economia estadual alcançou R$ 336,7 bilhões, mantendo Goiás como a nona maior economia do País e a segunda maior do Centro-Oeste, com participação de 29% no total da região.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o resultado confirma o amadurecimento da economia goiana.

“Esse crescimento acima da média nacional mostra que Goiás consolidou um ambiente de negócios favorável, inovador e competitivo. É um estado que diversifica, que investe em infraestrutura, que reduz entraves e que dá segurança ao investidor. O desempenho de 2023 é reflexo direto dessa estratégia e do trabalho integrado para fortalecer todos os setores produtivos”, afirma.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, também destaca o fortalecimento da economia goiana. “Goiás vive um ciclo sólido de expansão porque trabalha com planejamento, responsabilidade e diálogo com o setor produtivo.

Os resultados de 2023 mostram que o estado segue no rumo certo, atraindo investimentos, ampliando a industrialização e gerando oportunidades para a população”, pontua.

Agropecuária é destaque

Milho apresentou crescimento de 35%, soja de 14,4% e a cana de 11% (Foto: SGG)

O desempenho positivo reflete a expansão simultânea dos três grandes setores produtivos. A agropecuária foi o destaque do ano, com alta expressiva de 15,1% em volume, impulsionada pela elevação na produção de soja, milho e cana-de-açúcar.

O milho cresceu 35%, a soja 14,4% e a cana 11%, garantindo ao estado posições de liderança nacional. Goiás é o maior produtor brasileiro de girassol, sorgo e tomate, o segundo maior produtor de alho e o terceiro maior em soja, milho e cana-de-açúcar.

Indústria cresce 3,6%

A indústria goiana também apresentou evolução relevante, com crescimento de 3,6%. As maiores contribuições vieram das atividades de eletricidade, água, gás e saneamento, que registraram alta de 7,1%, e da indústria de transformação, com avanço de 4,7%. Em valores correntes, o setor industrial somou R$ 66,8 bilhões.

No setor de serviços, responsável por mais de 60% da economia goiana, o crescimento foi de 2,5%, com destaque para atividades de informação e comunicação, que cresceram 8%; educação e saúde privadas, com alta de 7,6%; e atividades financeiras e de seguros, com 7,3%.

Transporte e armazenagem, além de atividades profissionais, científicas e técnicas, também tiveram avanços importantes, reforçando a diversificação da economia estadual e seu dinamismo em áreas de valor agregado mais elevado.

Economia goiana representa 29% do PIB do Centro-Oeste

O PIB per capita goiano atingiu R$ 47.721, mantendo o estado na 11ª posição nacional. No conjunto do Centro-Oeste, Goiás permanece como a segunda maior economia, atrás apenas do Distrito Federal. Entre 2021 e 2023, o estado acumulou crescimento médio de 4,1% em volume, acima do registrado no Brasil no mesmo período, que foi de 3,7%.

Desde 2010, a economia goiana mais que triplicou em valores correntes, demonstrando solidez e continuidade no seu ritmo de expansão. O relatório completo, com séries históricas, comparações regionais e análises setoriais detalhadas, está disponível no site do Instituto Mauro Borges (IMB).