Projeto “Samuzinho” oferece oficina prática de primeiros socorros na próxima terça-feira (18)

Atividade contará com simulações realistas para orientar o público sobre procedimentos de emergência (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A atividade será aberta ao público e ocorrerá no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CEFOPE), localizado na Av. São Francisco de Assis, nº 880, no bairro Jundiaí.

A ação será realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o SAMU Anápolis. O objetivo é promover, de forma prática, simulações realistas de primeiros socorros em situações de emergência, como fraturas expostas, engasgo e crises convulsivas, utilizando atores e simuladores.

Um dos diferenciais da oficina será a montagem de um cenário que simulará a imobilização de um aluno com fratura exposta e o atendimento a uma criança com engasgo durante o intervalo escolar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a oficina tem como propósito oferecer, de forma gratuita, a oportunidade de ensinar os participantes a avaliar a cena e a vítima, aplicar o protocolo de atendimento, reconhecer níveis de consciência e acionar corretamente o serviço de emergência.