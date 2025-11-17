Baldy entrega quase mil cartões do Aluguel Social em três municípios goianos nesta terça-feira (18/11)

Presidente da Agehab inicia a agenda em Catalão com a entrega de 438 cartões; na sequência beneficiará 150 famílias em Goiatuba e finaliza os trabalhos em Itumbiara, quando 258 serão contemplados com cartões do Aluguel Social (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), fará a entrega, nesta terça-feira (18/11), de quase mil cartões do Aluguel Social em cidades goianas.

Presidente da Agehab, Alexandre Baldy abre a agenda em Catalão, às 14h, com a entrega de 438 cartões do Aluguel Social e 71 escrituras de Regularização Fundiária para famílias dos setores Presidente Castelo Branco e Vila Conjunto Universitário.

Ainda em Catalão, também haverá reunião de mobilização com moradores da Vila Conjunto Universitário, Vila Wilson Guimarães, Presidente Castelo Branco e Teotônio Vilela, visando acelerar a organização dos próximos atendimentos e ampliar a segurança jurídica dos imóveis.

Em seguida, às 16h, em Goiatuba, Baldy entrega 150 cartões do Aluguel Social e 28 escrituras de Regularização Fundiária para famílias do setor Recreio dos Bandeirantes, consolidando a expansão do programa no município.

O presidente encerra as agendas às 18h, em Itumbiara, com a entrega de 258 cartões do Aluguel Social e 92 escrituras, beneficiando famílias dos bairros Vitória I e II. O evento reforça a política estadual de garantir moradia digna para famílias de baixa renda e avançar na regularização definitiva de imóveis.

Conforme a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes. “As despesas com o aluguel consomem grande parte da renda das famílias. Com essa ajuda, elas podem abrir espaço para realizar outros sonhos”, declara Gracinha.

Baldy reforça que o benefício de R$ 350 por 18 meses é destinado às famílias em vulnerabilidade social, exclusivamente para pagamento do aluguel. “Esse programa é uma vertente importante da política habitacional instituída em Goiás porque reduz o impacto desse gasto no orçamento doméstico. Sendo um recurso destinado exclusivamente para esse fim, o valor é repassado diretamente do locatário para o locador, via aplicativo bancário”, observa Baldy.

Desde início do programa, em 2021, o Aluguel Social já beneficiou mais de 82 mil famílias, distribuídas em mais de 175 municípios até agora. Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o objetivo é proporcionar aos beneficiários, que se enquadram no perfil exigido, o tempo necessário para reestruturação financeira.

“São milhares de famílias que ainda estão na fila de espera por um programa de casa própria que atenda suas necessidades, e seguem sufocadas pelo peso do aluguel enquanto isso”, declara Adib.

Serviço

Evento 1:

Data: 18/11/2025

Horário: 14h

Local: UNA (Santa Cruz)

Endereço: Rua Professor de Lima, nº 100, Santa Cruz, Catalão (GO)

Evento 2:

Data: 18/11/2025

Horário: 16h

Local: CRAZ

Endereço: Rua Cândido Luiz de Castilho, nº 960, Setor Oeste, Goiatuba (GO)

Evento 3:

Data: 18/11/2025

Horário: 18h

Local: Ginásio Esportivo da Escola Municipal de Tempo Integral José Gomes Pereira

Endereço: Rua 105, nº 10, Bairro Cidade Jardim, Itumbiara (GO)

