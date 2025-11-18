Pesquisa do Procon aponta variação de até 67% no preço da água mineral em Anápolis

18 de novembro de 2025
procon anapolis

Relatório do Procon Anápolis destaca oscilações de preço e orienta a população sobre cuidados na aquisição dos produtos (Foto: Wanessa Faustino / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, entre os dias 10 e 14 de novembro, uma pesquisa comparativa de preços de gás e água mineral em 13 estabelecimentos da cidade, que revelou uma variação significativa nos valores cobrados pelos produtos.

A análise considerou os preços praticados pelos seguintes estabelecimentos: Moura Gás, Superchama, Alto Gás, Ultragaz Anápolis, Goiás Gás, Anajás, Gás Legal, Turbo Gás, Mendes Gás, Casa Gás, Tele Gás, Top Gás e Alô Gás.

A água mineral de 20 litros apresentou a maior variação de preço, chegando a 67%. O menor valor encontrado foi de R$12, no Gás Legal, enquanto o maior, de R$20, foi registrado na Superchama Gás.

Outros itens também apresentaram oscilações relevantes, como a água mineral de outras marcas (33%), o cilindro de gás (22%) e o botijão de gás de 13 kg (22%).

O Procon orienta que o consumidor esteja atento ao receber o botijão de gás, verificando o lacre e o rótulo de segurança, observando as condições físicas do recipiente, se está amassado, enferrujado ou danificado, e conferindo se a marca da empresa está gravada em alto-relevo no corpo do botijão.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o Procon está à disposição para orientar os consumidores e auxiliar na solução de problemas pelos telefones (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

Tags:

Veja também

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

18 de novembro de 2025
baldy

Baldy entrega quase mil cartões do Aluguel Social em três municípios goianos nesta terça-feira (18/11)

17 de novembro de 2025
samu

Projeto “Samuzinho” oferece oficina prática de primeiros socorros na próxima terça-feira (18)

17 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

procon anapolis

Pesquisa do Procon aponta variação de até 67% no preço da água mineral em Anápolis

18 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

18 de novembro de 2025
baldy

Baldy entrega quase mil cartões do Aluguel Social em três municípios goianos nesta terça-feira (18/11)

17 de novembro de 2025
samu

Projeto “Samuzinho” oferece oficina prática de primeiros socorros na próxima terça-feira (18)

17 de novembro de 2025
soja

PIB de Goiás cresce 4,8% e supera média nacional

17 de novembro de 2025