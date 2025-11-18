Pesquisa do Procon aponta variação de até 67% no preço da água mineral em Anápolis

Relatório do Procon Anápolis destaca oscilações de preço e orienta a população sobre cuidados na aquisição dos produtos (Foto: Wanessa Faustino / Prefeitura de Anápolis)

A análise considerou os preços praticados pelos seguintes estabelecimentos: Moura Gás, Superchama, Alto Gás, Ultragaz Anápolis, Goiás Gás, Anajás, Gás Legal, Turbo Gás, Mendes Gás, Casa Gás, Tele Gás, Top Gás e Alô Gás.

A água mineral de 20 litros apresentou a maior variação de preço, chegando a 67%. O menor valor encontrado foi de R$12, no Gás Legal, enquanto o maior, de R$20, foi registrado na Superchama Gás.

Outros itens também apresentaram oscilações relevantes, como a água mineral de outras marcas (33%), o cilindro de gás (22%) e o botijão de gás de 13 kg (22%).

O Procon orienta que o consumidor esteja atento ao receber o botijão de gás, verificando o lacre e o rótulo de segurança, observando as condições físicas do recipiente, se está amassado, enferrujado ou danificado, e conferindo se a marca da empresa está gravada em alto-relevo no corpo do botijão.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o Procon está à disposição para orientar os consumidores e auxiliar na solução de problemas pelos telefones (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.