Rimet Jules destaca projeto da APAE Anápolis na COP30

Parlamentar celebra reconhecimento internacional do projeto de reciclagem da APAE, discute cidades resilientes com a arquiteta Regina de Faria e reforça a importância de incluir o Cerrado na agenda climática global

O vereador Rimet Jules (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento da Câmara Municipal de Anápolis, participa da COP30, em Belém (PA), onde destacou o projeto de coleta e reaproveitamento de resíduos eletrônicos da APAE Anápolis — desenvolvido em parceria com a ProAtiva e a Faculdade UniEVANGÉLICA — que ganhou visibilidade na conferência por seu impacto socioambiental e alinhamento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). Para o parlamentar, a iniciativa é um exemplo de economia circular, inclusão social e inovação produzida no município. “É motivo de muito orgulho ver um projeto de Anápolis reconhecido na COP30. Esse trabalho mostra como ações locais podem gerar impacto global”, afirmou.

Na programação, Rimet se reuniu também com a arquiteta e urbanista anapolina Regina de Faria, referência em planejamento urbano sustentável, com quem discutiu diretrizes para cidades resilientes, infraestrutura verde, mobilidade e os desafios técnicos da revisão do Plano Diretor de Anápolis — instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e fundamental para organizar o crescimento urbano e preparar o município para os impactos das mudanças climáticas. Segundo ele, o diálogo reforça o compromisso de integrar técnica, legislação e participação social. “O futuro das cidades nasce da soma entre conhecimento técnico e políticas públicas bem estruturadas”, avaliou.

Rimet também voltou a reforçar a necessidade de colocar o Cerrado no centro das discussões da COP30. Para o vereador, embora o bioma tenha sido citado em alguns painéis, recebeu atenção insuficiente diante da centralidade da Amazônia, o que evidencia a urgência de maior visibilidade. “O Cerrado é berço das águas e peça-chave para o equilíbrio climático do país. Não podemos permitir que permaneça invisível”, declarou.

O parlamentar também encontrou o prefeito do Recife, João Campos, durante um painel sobre as transformações implementadas na capital pernambucana em áreas como saúde, mobilidade, tecnologia e infraestrutura verde. Segundo Rimet, experiências bem-sucedidas como a de Recife inspiram políticas públicas inovadoras e acessíveis para Anápolis. “Aprender com quem está entregando resultados concretos é fundamental para avançarmos”, destacou.

Para o vereador, sua participação na COP30 é estratégica para posicionar Anápolis como protagonista regional da agenda ambiental. Ele lembra que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara foi criada nesta legislatura a partir de sua iniciativa e que o município deve se inserir ativamente nos debates climáticos nacionais e internacionais. “Estar na COP30 é fortalecer o Cerrado, ampliar parcerias e trazer para Anápolis caminhos reais para o desenvolvimento sustentável”, concluiu.