Governador destaca impacto econômico da gastronomia em entrega de premiação

18 de novembro de 2025
caiado
Caiado destaca hospitalidade e qualidade do atendimento em Goiás (Foto: Walter Folador)

O governador Ronaldo Caiado participou nesta segunda-feira (17/11) da entrega dos principais prêmios aos vencedores do Encontro Gastrô Goiânia, promovido de forma inédita em Goiás pelo Correio Braziliense, com apoio institucional do Governo de Goiás.

A cerimônia no Castro’s Park Hotel reuniu representantes do setor produtivo, autoridades, imprensa especializada e lideranças da cadeia gastronômica, além de criadores de conteúdo e formadores de opinião.

A edição goiana da premiação se integra à estratégia do Governo de Goiás de divulgar e projetar nacionalmente a qualidade da gastronomia local, ampliando o fluxo turístico e fortalecendo atividades econômicas relacionadas ao setor.

A premiação é uma realização do Correio Braziliense – com apoio institucional do Governo de Goiás – e apresentação da financeira BRB, com oferecimento da Del Maipo.

“O povo goiano se sente orgulhoso de um estado em que cada vez mais a área empresarial vem sendo referência. E hoje, vários da área da gastronomia são reconhecidos pela excelência do que é feito aqui. O Correio Braziliense agora reconhece o padrão. De restaurante a pastelaria, pamonharia e pit dog. É essa capilaridade que nós temos, essa abrangência que é uma característica goiana”, afirmou o governador.

Caiado também destacou a contribuição da segurança pública para o setor.

“Esses dias eu cheguei de uma viagem tarde, quatro horas da manhã. Estava indo para o Palácio e a Avenida Universitária estava toda tomada de mesinhas. O pessoal ali frequentando um pit dog tranquilamente, com o celular em cima da mesa e tal, acabando de amanhecer o dia”, relatou.

Ronaldo Caiado: “Área da gastronomia é reconhecida pela excelência do que é feito aqui.” (Foto: Walter Folador)

Premiação

Em Goiânia foram eleitos os melhores da gastronomia em 34 categorias, incluindo quatro criadas exclusivamente para valorizar o cenário regional:

  • Pit dog;
  • Pamonharia;
  • Melhores cozinha regional;
  • Bar;
  • Restaurante;
  • Padaria;
  • Chef do ano;
  • Maitrê;
  • Sommelier.

A escolha aconteceu via voto popular e voto de 50 jurados, que são cidadãos comuns, apreciadores da culinária, convidados a avaliar os estabelecimentos com base em critérios como ambiente, atendimento e custo/benefício, mas, principalmente, a qualidade da gastronomia.

O vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, destacou que a expansão para Goiás faz parte de um movimento natural, após o sucesso consolidado em Minas Gerais e no Distrito Federal.

“Descobrimos que a gastronomia daqui tem uma riqueza impressionante e que o Brasil não conhece”, afirmou.

Lamounier explicou ainda que o evento marca o lançamento de uma publicação especial com os vencedores do Encontro Gastrô Goiânia, reunindo os melhores da culinária local em diversas categorias. O material, afirmou, será amplamente distribuído – “estará em todas as bancas de Brasília, no mercado hoteleiro e em outras capitais” – com o objetivo de fazer com que o país “conheça Goiânia pela mesa”.

“Graças ao governador Ronaldo Caiado, essa revista vai levar o nome dos premiados para todo o país. As pessoas acostumaram-se a sair de Goiânia para conhecer bons restaurantes. Está na hora de São Paulo, Minas, Brasília vir passar o final de semana e conhecer essa gastronomia maravilhosa que nós temos”, observou o Secretário da Retomada, Cesar Moura.

Cézar Moura reconhece o valor da gastronomia goiana durante premiação (Foto: Walter Folador)

Botecar

Durante o evento foi lançado o Botecar, que chega a Goiânia para celebrar e valorizar o melhor da cultura de boteco e da gastronomia. O festival será realizado de 18 de novembro a 21 de dezembro, com 40 estabelecimentos participantes, cada um apresentando petiscos exclusivos, inspirados na cultura e identidade regional.

O público poderá experimentar sabores únicos, enquanto participa da eleição dos melhores tira-gostos, com júri popular e especializado. Durante 33 dias, os bares participantes servirão um prato especial, criado exclusivamente para o evento e o público poderá eleger o Melhor Boteco do festival.

O objetivo é promover a valorização cultural, gastronômica e turística, fortalecendo a identidade do botequim como patrimônio social e histórico. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico, engajamento comunitário e projeção nacional da cidade-sede.

Moto GP

O governador também chamou atenção para o impacto econômico e turístico com a realização da MotoGP, entre 20 e 22 de março do próximo ano.

“Vocês têm um desafio muito grande que é o maior evento que nós teremos, com uma perspectiva de 200 mil pessoas em Goiânia. Imagina o que vai girar na economia dessa cidade”.

Para o governador, a hospitalidade e a qualidade do atendimento serão determinantes para que o visitante retorne.

“Vão sentir a característica do goiano. É acolhedor, bom de conversa. Um povo que tem uma maneira de receber a todos com muita educação. E quando a pessoa é bem acolhida e tem boa comida, isso faz ela voltar.”

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
Tags: ,

Veja também

mudas

Troca Sustentável tem edição antecipada no Viveiro Municipal devido ao feriado da Consciência Negra

18 de novembro de 2025
rimet

Rimet Jules destaca projeto da APAE Anápolis na COP30

18 de novembro de 2025
procon anapolis

Pesquisa do Procon aponta variação de até 67% no preço da água mineral em Anápolis

18 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

mudas

Troca Sustentável tem edição antecipada no Viveiro Municipal devido ao feriado da Consciência Negra

18 de novembro de 2025
caiado

Governador destaca impacto econômico da gastronomia em entrega de premiação

18 de novembro de 2025
rimet

Rimet Jules destaca projeto da APAE Anápolis na COP30

18 de novembro de 2025
procon anapolis

Pesquisa do Procon aponta variação de até 67% no preço da água mineral em Anápolis

18 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

18 de novembro de 2025