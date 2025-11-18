Governador destaca impacto econômico da gastronomia em entrega de premiação

Caiado destaca hospitalidade e qualidade do atendimento em Goiás (Foto: Walter Folador)

O governador Ronaldo Caiado participou nesta segunda-feira (17/11) da entrega dos principais prêmios aos vencedores do Encontro Gastrô Goiânia, promovido de forma inédita em Goiás pelo Correio Braziliense, com apoio institucional do Governo de Goiás. A cerimônia no Castro’s Park Hotel reuniu representantes do setor produtivo, autoridades, imprensa especializada e lideranças da cadeia gastronômica, além de criadores de conteúdo e formadores de opinião. A edição goiana da premiação se integra à estratégia do Governo de Goiás de divulgar e projetar nacionalmente a qualidade da gastronomia local, ampliando o fluxo turístico e fortalecendo atividades econômicas relacionadas ao setor. A premiação é uma realização do Correio Braziliense – com apoio institucional do Governo de Goiás – e apresentação da financeira BRB, com oferecimento da Del Maipo. “O povo goiano se sente orgulhoso de um estado em que cada vez mais a área empresarial vem sendo referência. E hoje, vários da área da gastronomia são reconhecidos pela excelência do que é feito aqui. O Correio Braziliense agora reconhece o padrão. De restaurante a pastelaria, pamonharia e pit dog. É essa capilaridade que nós temos, essa abrangência que é uma característica goiana”, afirmou o governador. Caiado também destacou a contribuição da segurança pública para o setor. “Esses dias eu cheguei de uma viagem tarde, quatro horas da manhã. Estava indo para o Palácio e a Avenida Universitária estava toda tomada de mesinhas. O pessoal ali frequentando um pit dog tranquilamente, com o celular em cima da mesa e tal, acabando de amanhecer o dia”, relatou. Ronaldo Caiado: “Área da gastronomia é reconhecida pela excelência do que é feito aqui.” (Foto: Walter Folador) Premiação Em Goiânia foram eleitos os melhores da gastronomia em 34 categorias, incluindo quatro criadas exclusivamente para valorizar o cenário regional:

Pit dog;

Pamonharia;

Melhores cozinha regional;

Bar;

Restaurante;

Padaria;

Chef do ano;

Maitrê;

Sommelier.

A escolha aconteceu via voto popular e voto de 50 jurados, que são cidadãos comuns, apreciadores da culinária, convidados a avaliar os estabelecimentos com base em critérios como ambiente, atendimento e custo/benefício, mas, principalmente, a qualidade da gastronomia.

O vice-presidente do Correio Braziliense, André Lamounier, destacou que a expansão para Goiás faz parte de um movimento natural, após o sucesso consolidado em Minas Gerais e no Distrito Federal.

“Descobrimos que a gastronomia daqui tem uma riqueza impressionante e que o Brasil não conhece”, afirmou.

Lamounier explicou ainda que o evento marca o lançamento de uma publicação especial com os vencedores do Encontro Gastrô Goiânia, reunindo os melhores da culinária local em diversas categorias. O material, afirmou, será amplamente distribuído – “estará em todas as bancas de Brasília, no mercado hoteleiro e em outras capitais” – com o objetivo de fazer com que o país “conheça Goiânia pela mesa”.

“Graças ao governador Ronaldo Caiado, essa revista vai levar o nome dos premiados para todo o país. As pessoas acostumaram-se a sair de Goiânia para conhecer bons restaurantes. Está na hora de São Paulo, Minas, Brasília vir passar o final de semana e conhecer essa gastronomia maravilhosa que nós temos”, observou o Secretário da Retomada, Cesar Moura.

Cézar Moura reconhece o valor da gastronomia goiana durante premiação (Foto: Walter Folador)

Botecar

Durante o evento foi lançado o Botecar, que chega a Goiânia para celebrar e valorizar o melhor da cultura de boteco e da gastronomia. O festival será realizado de 18 de novembro a 21 de dezembro, com 40 estabelecimentos participantes, cada um apresentando petiscos exclusivos, inspirados na cultura e identidade regional.

O público poderá experimentar sabores únicos, enquanto participa da eleição dos melhores tira-gostos, com júri popular e especializado. Durante 33 dias, os bares participantes servirão um prato especial, criado exclusivamente para o evento e o público poderá eleger o Melhor Boteco do festival.

O objetivo é promover a valorização cultural, gastronômica e turística, fortalecendo a identidade do botequim como patrimônio social e histórico. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico, engajamento comunitário e projeção nacional da cidade-sede.

Moto GP

O governador também chamou atenção para o impacto econômico e turístico com a realização da MotoGP, entre 20 e 22 de março do próximo ano.

“Vocês têm um desafio muito grande que é o maior evento que nós teremos, com uma perspectiva de 200 mil pessoas em Goiânia. Imagina o que vai girar na economia dessa cidade”.

Para o governador, a hospitalidade e a qualidade do atendimento serão determinantes para que o visitante retorne.