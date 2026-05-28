Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial abre período de inscrições

Inscrições para Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial seguem até 31 de julho e oferecem prêmios de até R$ 10 mil por participante (Foto: Jota Aguiar)

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial Aplicada 2026. A competição gratuita é voltada a estudantes de todo o país e vai distribuir R$ 420 mil em prêmios, além de oferecer intercâmbio internacional aos melhores classificados goianos.

Podem participar alunos do 9º ano do ensino fundamental até a última série do ensino médio ou técnico, com idades entre 14 e 19 anos.

As inscrições seguem até 31 de julho e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma oficial da olimpíada. Cada equipe deve ser formada por três estudantes e um tutor responsável.

Esta é a terceira edição da competição e a primeira com abrangência nacional. A expectativa é reunir até 1.800 estudantes de todo o Brasil.

Além da premiação em dinheiro, os 24 melhores participantes goianos — entre estudantes e tutores vinculados a instituições do Estado de Goiás — ganharão um mês de intercâmbio internacional pelo programa Goiás pelo Mundo.

O governador Daniel Vilela destaca que a iniciativa amplia as oportunidades para jovens na área da tecnologia.

“Estamos abrindo uma porta para que os nossos estudantes tenham contato com a inteligência artificial, desenvolvam soluções para problemas reais e ampliem seus horizontes dentro e fora do país. O Estado entende que preparar a juventude para o futuro passa por educação, tecnologia e oportunidade. É isso que essa olimpíada representa: conhecimento de ponta chegando aos jovens e criando caminhos para novos talentos”, afirmou.

Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial Aplicada

A olimpíada é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O objetivo é democratizar o acesso ao ensino de Inteligência Artificial, estimular o pensamento computacional e identificar novos talentos na área tecnológica.

“O Brasil vive uma transformação tecnológica profunda, e preparar nossos jovens para esse novo cenário é uma prioridade estratégica. A Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada representa uma oportunidade concreta de democratizar conhecimento de ponta, revelar talentos em todas as regiões do país e mostrar que a educação para o futuro se constrói com acesso, inovação e oportunidade real”, afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

A diretora do Ceia-UFG, Telma Soares, destacou a importância de aproximar os jovens da tecnologia desde cedo.

“Precisamos inserir o ensino da Inteligência Artificial dentro das salas de aula para que os estudantes aprendam, desde cedo, a pensar, criar e resolver problemas com essa tecnologia. Formar jovens capazes de compreender e aplicar a IA é investir no desenvolvimento do nosso país e na soberania tecnológica da nossa geração”, disse.

Das 600 vagas disponíveis para equipes de todo o país, as primeiras 120 serão reservadas prioritariamente para grupos em que pelo menos metade dos integrantes se identifique com o gênero feminino. A medida busca incentivar a participação de meninas e mulheres na tecnologia.

Formação e desafios tecnológicos

Antes de cada fase competitiva, as equipes terão acesso gratuito a trilhas formativas on-line em Lógica de Programação, Python e Inteligência Artificial Aplicada, com suporte técnico e acompanhamento especializado.

Na primeira etapa, os participantes desenvolverão soluções em Python para desafios ligados a Visão Computacional, Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Aprendizado de Máquina para Dados Tabulares.

As 50 equipes com melhor desempenho avançam para a segunda etapa, composta por fases on-line e presencial. Cada integrante das equipes classificadas receberá R$ 900.

A etapa presencial será realizada na Escola do Futuro Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, com dois dias de atividades imersivas focadas em inovação e resolução de problemas reais.

Premiação

Competição voltada a estudantes de todo o país vai distribuir R$ 420 mil em prêmios (Foto: Jota Eurípedes)

A fase final reunirá 30 equipes, divididas entre escolas públicas e privadas. Os participantes serão reorganizados em 15 “Super Times”, combinando equipes das duas categorias para estimular colaboração e diversidade de experiências.

Os integrantes das cinco equipes vencedoras receberão prêmios individuais de R$ 10 mil, R$ 8 mil, R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente do 1º ao 5º lugar.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo tutor responsável na plataforma oficial da olimpíada. O resultado será divulgado em 7 de agosto de 2026, e as atividades formativas começam em 10 de agosto.

A etapa final presencial e a cerimônia de premiação serão realizadas entre os dias 1º e 2 de novembro de 2026, em Goiás.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram oficial @olimpiadaiaaplicada ou pelo e-mail olimpiada@ceia.ufg.br.

Serviço

O que: Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial Aplicada 2026

Inscrições: até 31 de julho de 2026

Quem pode participar: estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao ensino médio ou técnico, com idades entre 14 e 19 anos

Formato das equipes: três estudantes e um tutor

Inscrições: olimpiadadeia.ceia.digital

Resultado das inscrições: 7 de agosto de 2026

Início das atividades formativas: 10 de agosto de 2026

Final presencial: 1º e 2 de novembro de 2026, em Goiás

Instagram: @olimpiadaiaaplicada

Informações: olimpiada@ceia.ufg.br

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação — Governo de Goiás