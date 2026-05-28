Prefeitura de Anápolis orienta motoristas sobre interdições temporárias no trevo da Havan

Obras buscam melhorar fluxo de veículos e segurança viária em um dos pontos mais movimentados da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As interdições ocorrerão de forma temporária e pontual, conforme a necessidade operacional de cada etapa da obra, sem bloqueios contínuos durante toda a noite. O tráfego para os motoristas que seguem pelo viaduto será mantido normalmente, sem alterações no fluxo principal da via.

A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras e respeitem toda a sinalização implantada durante a execução dos serviços.

As obras, realizadas pela Prefeitura de Anápolis em parceria com a Ecovias Araguaia, têm como objetivo melhorar o fluxo de veículos em um dos pontos de maior movimentação da cidade. As intervenções possuem caráter paliativo e integram um conjunto emergencial de melhorias voltadas à ampliação da fluidez do trânsito e da segurança viária no entroncamento das BRs-153 e 060, enquanto avançam os estudos para soluções estruturantes definitivas para a região.