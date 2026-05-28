Prefeitura de Anápolis orienta motoristas sobre interdições temporárias no trevo da Havan

28 de maio de 2026
trevo da havan

Obras buscam melhorar fluxo de veículos e segurança viária em um dos pontos mais movimentados da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Até o dia 30 de maio, motoristas que trafegam pela região do trevo da Havan devem redobrar a atenção devido às intervenções realizadas na BR-153/GO para recuperação do pavimento nas alças de acesso e na rotatória localizada sob o viaduto. Os serviços serão executados sempre no período noturno, das 20h às 6h.

As interdições ocorrerão de forma temporária e pontual, conforme a necessidade operacional de cada etapa da obra, sem bloqueios contínuos durante toda a noite. O tráfego para os motoristas que seguem pelo viaduto será mantido normalmente, sem alterações no fluxo principal da via.

A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras e respeitem toda a sinalização implantada durante a execução dos serviços.

As obras, realizadas pela Prefeitura de Anápolis em parceria com a Ecovias Araguaia, têm como objetivo melhorar o fluxo de veículos em um dos pontos de maior movimentação da cidade. As intervenções possuem caráter paliativo e integram um conjunto emergencial de melhorias voltadas à ampliação da fluidez do trânsito e da segurança viária no entroncamento das BRs-153 e 060, enquanto avançam os estudos para soluções estruturantes definitivas para a região.

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