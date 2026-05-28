Alunos da rede municipal de Anápolis conquistam títulos regionais e garantem vaga para etapa estadual dos Jogos Estudantis

28 de maio de 2026
aluno anapolis

Município amplia resultados no esporte escolar por meio de projetos de contraturno (Foto: Divulgação)

Alunos da rede municipal de ensino de Anápolis conquistaram importantes resultados na fase Regional Sul dos Jogos Estudantis de Goiás, realizada neste fim de semana (23 e 24 de maio), em Morrinhos (GO). Com os resultados, os integrantes do Projeto Zatopek garantiram classificação para a fase estadual da competição, que será disputada entre os dias 11 e 15 de junho, em Goiânia.A etapa regional reuniu representantes das Coordenações Regionais de Educação (CREs) de Morrinhos, Anápolis, Catalão, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Piracanjuba e Goiatuba.

Entre os destaques da delegação anapolina estão Matheus Reis, campeão dos 2.000 metros, e Valentina Rodrigues, campeã dos 800 metros, ambos da Escola Municipal Luiz Carlos Bizinotto. Também conquistaram medalha de ouro Clarice Victoria, campeã dos 2.000 metros pela Escola Municipal Jahir Ribeiro, e João Pedro, campeão dos 800 metros pela Escola Municipal Benjamin Beze Júnior.

Já o estudante José Jaciel, da Escola Municipal Jahir Ribeiro, conquistou duas medalhas de prata, nos 800 e 2.000 metros. Gabrielle Vitória, da Escola Municipal Luiz Carlos Bizinotto, também ficou com o vice-campeonato nos 800 metros.

Na categoria juvenil, os atletas da rede municipal ainda conquistaram mais duas medalhas de ouro e quatro medalhas de prata durante a competição regional.

O Projeto Zatopek é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Educação, que oferece treinamento gratuito de atletismo no contraturno escolar. As aulas são realizadas na pista de atletismo da UniEvangélica, com acompanhamento de profissionais capacitados.

O atletismo integra o conjunto de atividades esportivas oferecidas pelo município em projetos de contraturno escolar, que também contemplam modalidades como queimada, futsal, frisbee, ginástica e xadrez.

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