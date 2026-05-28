(62) 2604-0469: Este passa a ser o único número da Regulação Municipal para contato com pacientes do SUS em Anápolis

28 de maio de 2026
regulacao anapolis

Centralização do atendimento busca melhorar comunicação entre Regulação e pacientes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Atenção, população anapolina! Salve o número (62) 2604-0469. A partir de agora, este será o único canal utilizado pela Central de Agendamento da Regulação Municipal para entrar em contato com pacientes da rede pública de saúde.

As ligações e mensagens de WhatsApp enviadas pelo número serão destinadas ao agendamento de consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos solicitados pelo SUS no município. O contato também poderá ser utilizado pela população para esclarecimento de dúvidas relacionadas aos serviços da Regulação Municipal.

A estratégia busca facilitar a identificação dos contatos realizados pela Regulação, reduzir o número de não comparecimentos e dar mais agilidade aos agendamentos da rede municipal de saúde.

A Prefeitura orienta que os pacientes fiquem atentos às ligações e mensagens enviadas pelo número oficial. Ao receber o contato, é importante atender ou responder às mensagens para não perder orientações e vagas de agendamento

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