(62) 2604-0469: Este passa a ser o único número da Regulação Municipal para contato com pacientes do SUS em Anápolis

Centralização do atendimento busca melhorar comunicação entre Regulação e pacientes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As ligações e mensagens de WhatsApp enviadas pelo número serão destinadas ao agendamento de consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos solicitados pelo SUS no município. O contato também poderá ser utilizado pela população para esclarecimento de dúvidas relacionadas aos serviços da Regulação Municipal.

A estratégia busca facilitar a identificação dos contatos realizados pela Regulação, reduzir o número de não comparecimentos e dar mais agilidade aos agendamentos da rede municipal de saúde.

A Prefeitura orienta que os pacientes fiquem atentos às ligações e mensagens enviadas pelo número oficial. Ao receber o contato, é importante atender ou responder às mensagens para não perder orientações e vagas de agendamento