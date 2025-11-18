Troca Sustentável tem edição antecipada no Viveiro Municipal devido ao feriado da Consciência Negra

18 de novembro de 2025
mudas

Ação sustentável segue estimulando o descarte correto de resíduos e a arborização urbana, com programação especial nesta semana (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A próxima edição do Projeto Troca Sustentável, realizada no Viveiro Municipal, será antecipada para esta quarta-feira (19), em função do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20. A atividade ocorre quinzenalmente no local e teve início no último dia 7.

O atendimento no Viveiro Municipal, situado na Avenida Universitária, nº 4001, Bairro Jardim das Américas – 2ª Etapa, será das 8h às 11h e das 13h às 15h. Nesse ponto de coleta, são aceitos todos os tipos de recicláveis, como papel, papelão, latinhas, PET, vidro, alumínio e resíduos eletrônicos.

Já as trocas no Jardim Botânico, que normalmente acontecem de terça a sexta-feira, terão programação reduzida nesta semana, funcionando apenas na terça (18) e quarta-feira (19) devido ao feriado. O atendimento ocorre das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, na Av. Profa. Zenaide de Calle Roriz, Bairro Jundiaí, ao lado do Parque Ipiranga.

No local, as trocas seguem as seguintes regras:
100 latinhas de alumínio = 20 mudas
50 latinhas de alumínio = 10 mudas
1 muda por quilo de resíduo eletrônico entregue

Além dessas modalidades, o cidadão também pode retirar até três mudas por CPF, exclusiva para quando não há entrega de recicláveis.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, tem o objetivo de incentivar práticas sustentáveis, promovendo o descarte adequado de resíduos e a ampliação da cobertura vegetal na cidade. As trocas permitem que a população contribua com o meio ambiente e tenha acesso a mudas produzidas pelo município.

