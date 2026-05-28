Quinta no Cinema exibe curta “Sobre amizade e bicicletas” nesta quinta-feira (28) no Cine Sibasolly

Filme aborda inclusão, amizade e superação em sessão gratuita (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A sessão será realizada no Cine Sibasolly, localizado no Centro Cultural Ulysses Guimarães, na Praça Bom Jesus, no Setor Central.

Com classificação livre e duração de 12 minutos, o filme acompanha a história de Thiago, que nunca imaginou participar de uma corrida de bicicletas devido à sua condição física. A trajetória do personagem começa a mudar após conhecer Cecília, uma menina com deficiência visual. Juntos, os dois aprendem a andar de bicicleta e descobrem valores como amizade, inclusão e superação.

O projeto Quinta no Cinema promove exibições gratuitas voltadas à valorização do audiovisual brasileiro e das produções independentes, ampliando o acesso da população ao cinema e à cultura no município.

Escolas interessadas em agendar visitas para participar das sessões podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0593.