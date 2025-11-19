Prefeitura de Anápolis alerta: criminosos se passam por agentes do CadÚnico para aplicar golpe

Agentes devem estar de colete, com crachá e em veículo com identificação da Prefeitura de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A diretora de benefícios socioassistenciais e de transferência de renda, Giselli Carvalhaes, explica que a maioria das abordagem são a idosos que recebem ou se encaixam em receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

“Beneficiários do BPC, fiquem atentos, pois a equipe do Cad. Único não faz biometria, nem solicitam dados bancários”, esclarece a diretora

Para evitar cair no golpe, a diretora afirma que é importante observar se o agente chega até as residências utilizando o carro com identificação da Prefeitura de Anápolis, o colete e o crachá. “Em caso de qualquer desconfiança, o usuário pode ainda buscar esclarecimento na sede do CadÚnico localizado no Feirão do Jundiaí ou entrar em contato pelo número (62) 98469-9696”, disse Giselli.