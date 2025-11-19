Prefeitura de Anápolis alerta: criminosos se passam por agentes do CadÚnico para aplicar golpe

19 de novembro de 2025
agentes cadunico

Agentes devem estar de colete, com crachá e em veículo com identificação da Prefeitura de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, alerta os moradores da cidade sobre um golpe em que criminosos se passam por agentes do CadÙnico para realizar empréstimos sem consentimento das vítimas. Eles agem solicitando documentos pessoais e assinaturas sob o pretexto de atualizações cadastrais ou liberação de benefícios.

A diretora de benefícios socioassistenciais e de transferência de renda, Giselli Carvalhaes, explica que a maioria das abordagem são a idosos que recebem ou se encaixam em receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

“Beneficiários do BPC, fiquem atentos, pois a equipe do Cad. Único não faz biometria, nem solicitam dados bancários”, esclarece a diretora

Para evitar cair no golpe, a diretora afirma que é importante observar se o agente chega até as residências utilizando o carro com identificação da Prefeitura de Anápolis, o colete e o crachá. “Em caso de qualquer desconfiança, o usuário pode ainda buscar esclarecimento na sede do CadÚnico localizado no Feirão do Jundiaí ou entrar em contato pelo número (62) 98469-9696”, disse Giselli.

Tags:

Veja também

maestra maria clara

Quarta Cultural tem edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra

19 de novembro de 2025
colheita

Goiás registra saldo positivo de US$ 6,96 bilhões na balança comercial

19 de novembro de 2025
ceu

CEU do Jardim Alvorada recebe a II Mostra Cultural Coletiva 2025 em dezembro

19 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

maestra maria clara

Quarta Cultural tem edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra

19 de novembro de 2025
colheita

Goiás registra saldo positivo de US$ 6,96 bilhões na balança comercial

19 de novembro de 2025
ceu

CEU do Jardim Alvorada recebe a II Mostra Cultural Coletiva 2025 em dezembro

19 de novembro de 2025
agentes cadunico

Prefeitura de Anápolis alerta: criminosos se passam por agentes do CadÚnico para aplicar golpe

19 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

19 de novembro de 2025