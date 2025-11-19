CEU do Jardim Alvorada recebe a II Mostra Cultural Coletiva 2025 em dezembro

Evento promove talentos locais e democratização da cultura no município (Foto: Divulgação)

Durante a Mostra, o público poderá acompanhar apresentações e trabalhos que refletem o aprendizado e a evolução dos estudantes em diferentes linguagens, incluindo artes visuais e plásticas, iniciação musical e fit dance. A iniciativa busca valorizar talentos locais, incentivar a participação comunitária e promover a democratização das atividades culturais.

A programação também inclui visitação pública das obras e produções artísticas expostas, no período de 15 a 30 de dezembro, em horário comercial. A exposição permanecerá disponível no próprio CEU, localizado na Avenida JK, Praça Sol Nascente, Jardim Alvorada.

A Mostra Cultural Coletiva integra as ações permanentes da Secretaria de Cultura e Turismo voltadas à formação, difusão artística e fortalecimento dos espaços culturais do município.