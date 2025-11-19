Goiás registra saldo positivo de US$ 6,96 bilhões na balança comercial

Desempenho consolida Goiás como um dos principais estados exportadores do país, ocupando a 8ª posição no ranking nacional (Foto: Secom)

A balança comercial de Goiás manteve desempenho expressivo ao longo de 2025. No acumulado de janeiro a outubro, o estado registrou superávit de US$ 6,96 bilhões, resultado de US$ 11,48 bilhões em exportações e US$ 4,52 bilhões em importações.

Os dados são da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

“O resultado de janeiro a outubro mostra que Goiás segue firme na ampliação de novos mercados e na diversificação das exportações. Temos trabalhado para fortalecer nossa pauta exportadora e garantir condições competitivas para que as empresas goianas continuem crescendo”, afirmou o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Balança comercial

Exportações

O saldo comercial acumulado representa crescimento de 15,38% na comparação com o mesmo período de 2024, reforçando a competitividade do setor produtivo goiano no cenário internacional. Entre os produtos mais exportados nos dez primeiros meses do ano, destacam-se:

Complexo da soja – responsável por 49,85% das vendas externas;

Segmento de carnes – responsável por 18,98% das vendas externas;

Complexo do milho – responsável por 6,24%.

A China permanece como principal destino dos produtos goianos, concentrando 39,54% das compras.

Importações

Nas importações, os produtos farmacêuticos lideram o ranking, somando US$ 1,7 bilhão, reflexo da robusta estrutura industrial instalada no estado, especialmente no polo farmacêutico de Anápolis.

Na sequência aparecem os segmentos de veículos e máquinas industriais, fundamentais ao abastecimento das cadeias produtivas da indústria e do agronegócio.

Ranking nacional

O desempenho consolida Goiás como um dos principais estados exportadores do país, ocupando a 8ª posição no ranking nacional em 2025. A forte presença do agronegócio, o avanço da indústria e a diversificação dos mercados compradores contribuem para sustentar o saldo positivo e impulsionar o dinamismo econômico estadual.