Quarta Cultural tem edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Programação celebra o Dia da Consciência Negra, destacando o compromisso do município com a valorização da cultura, da diversidade e da memória afro-brasileira (Foto: Divulgação)

A programação integra as atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra, reforçando o compromisso do município com ações de valorização da cultura, da diversidade e da memória afro-brasileira.

O concerto “Vamos ao Bach!” apresenta uma proposta musical que estabelece diálogos entre diferentes tradições. Partindo de obras e referências ligadas ao universo de Johann Sebastian Bach, o concerto cria conexões com gêneros marcados pela influência da diáspora africana, como spirituals, blues, jazz, samba e outras expressões que contribuíram para a formação da música brasileira.

Nesta edição especial, o repertório destaca o papel histórico da população negra na construção da identidade cultural do país. A apresentação evidencia como elementos da música europeia e das matrizes africanas se complementam e se reinventam na produção musical contemporânea, resultando em uma experiência artística que reúne memória, técnica e ancestralidade.

Sobre os artistas

Maestra Maria Clara

Regente argentina formada com honras pela Universidade Nacional das Artes, com mestrado em Regência de Ópera pelo Instituto Superior de Arte do Teatro Colón. Premiada internacionalmente, já atuou em importantes palcos, como o Teatro Colón e o Teatro Municipal de Santiago, destacando-se pela sensibilidade artística e rigor técnico.

Miguel Ángel

Violinista venezuelano com trajetória sólida no sistema musical latino-americano. Foi spalla assistente da Orquestra Juvenil de Caracas, integrou corpos estáveis do Teatro Colón e do Teatro Argentino de La Plata e, desde 2023, atua como concertino da Orquestra Filarmônica de Goiás.

José Guilherme

Trompetista anapolino, iniciou a formação musical no projeto Criar e Tocar. Participou de festivais como Civebra e FEMA e atuou em big bands da cidade. É licenciado em Música e atualmente é professor do projeto Arte Educa, contribuindo para a formação artística de jovens nas escolas estaduais.

Preta Loide

Cantora anapolina que traz na música um legado afetivo familiar. Inspirada pelo pai, acordeonista, leva ao palco uma interpretação marcada por ancestralidade, espiritualidade e amor à música. Em novembro, reverencia o povo negro e celebra sua história e força.

Feira cultural e praça gastronômica

Como em todas as edições, o evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local, fortalecendo a economia criativa da cidade.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.