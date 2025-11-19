Quarta Cultural tem edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra

19 de novembro de 2025
maestra maria clara

Programação celebra o Dia da Consciência Negra, destacando o compromisso do município com a valorização da cultura, da diversidade e da memória afro-brasileira (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza na próxima quarta (19), no Teatro Municipal, uma edição especial da Quarta Cultural. A atração da noite será o concerto “Vamos ao Bach!”, apresentado pela Orquestra Jovem de Anápolis, sob regência da Maestra Maria Clara, com participações de Miguel Ángel, José Guilherme e Preta Loide.

A programação integra as atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra, reforçando o compromisso do município com ações de valorização da cultura, da diversidade e da memória afro-brasileira.

O concerto “Vamos ao Bach!” apresenta uma proposta musical que estabelece diálogos entre diferentes tradições. Partindo de obras e referências ligadas ao universo de Johann Sebastian Bach, o concerto cria conexões com gêneros marcados pela influência da diáspora africana, como spirituals, blues, jazz, samba e outras expressões que contribuíram para a formação da música brasileira.

Nesta edição especial, o repertório destaca o papel histórico da população negra na construção da identidade cultural do país. A apresentação evidencia como elementos da música europeia e das matrizes africanas se complementam e se reinventam na produção musical contemporânea, resultando em uma experiência artística que reúne memória, técnica e ancestralidade.

Sobre os artistas

Maestra Maria Clara
Regente argentina formada com honras pela Universidade Nacional das Artes, com mestrado em Regência de Ópera pelo Instituto Superior de Arte do Teatro Colón. Premiada internacionalmente, já atuou em importantes palcos, como o Teatro Colón e o Teatro Municipal de Santiago, destacando-se pela sensibilidade artística e rigor técnico.

Miguel Ángel
Violinista venezuelano com trajetória sólida no sistema musical latino-americano. Foi spalla assistente da Orquestra Juvenil de Caracas, integrou corpos estáveis do Teatro Colón e do Teatro Argentino de La Plata e, desde 2023, atua como concertino da Orquestra Filarmônica de Goiás.

José Guilherme
Trompetista anapolino, iniciou a formação musical no projeto Criar e Tocar. Participou de festivais como Civebra e FEMA e atuou em big bands da cidade. É licenciado em Música e atualmente é professor do projeto Arte Educa, contribuindo para a formação artística de jovens nas escolas estaduais.

Preta Loide
Cantora anapolina que traz na música um legado afetivo familiar. Inspirada pelo pai, acordeonista, leva ao palco uma interpretação marcada por ancestralidade, espiritualidade e amor à música. Em novembro, reverencia o povo negro e celebra sua história e força.

Feira cultural e praça gastronômica

Como em todas as edições, o evento contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local, fortalecendo a economia criativa da cidade.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

Tags: ,

Veja também

colheita

Goiás registra saldo positivo de US$ 6,96 bilhões na balança comercial

19 de novembro de 2025
ceu

CEU do Jardim Alvorada recebe a II Mostra Cultural Coletiva 2025 em dezembro

19 de novembro de 2025
agentes cadunico

Prefeitura de Anápolis alerta: criminosos se passam por agentes do CadÚnico para aplicar golpe

19 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

maestra maria clara

Quarta Cultural tem edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra

19 de novembro de 2025
colheita

Goiás registra saldo positivo de US$ 6,96 bilhões na balança comercial

19 de novembro de 2025
ceu

CEU do Jardim Alvorada recebe a II Mostra Cultural Coletiva 2025 em dezembro

19 de novembro de 2025
agentes cadunico

Prefeitura de Anápolis alerta: criminosos se passam por agentes do CadÚnico para aplicar golpe

19 de novembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

19 de novembro de 2025