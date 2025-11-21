Projeto Vem Brincar leva programação para toda a família no Parque Residencial das Flores

Programação inclui recreação para crianças, atividades manuais, treino de futebol e gincanas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Idealizado pelo Instituto Brincar e Crescer, braço social da base missionária Imerso no Reino, o projeto promove ações de capacitação profissional e oficinas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta será a segunda edição e contará com o apoio da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais e da Diretoria de Turismo.

Serviços, oficinas e oportunidades

A programação inclui recreação para crianças, atividades manuais, treino de futebol e gincanas. Além disso, as famílias terão acesso a serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia, e poderão atualizar o CadÚnico.

O evento também oferecerá oportunidades para quem busca o primeiro emprego, como um pré-cadastro para um curso de elétrica que será realizado no dia 29 de novembro com a empresa Tramos Service e, também oferecerá inscrições para vagas do SINE, algumas com possibilidade de início imediato.

No local, os responsáveis poderão ainda fazer pré-inscrições no projeto Brincar e Crescer, que oferece oficinas em diversas modalidades, como boxe, street dance, balé, fotografia, comunicação visual, artesanato e musicalização.